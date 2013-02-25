Флагманский внедорожник Cadillac еще не был представлен официально, но уже начал выпускаться, о чем свидетельствуют снимки с предприятия.

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В Сети появились фотографии Cadillac Escalade пятого поколения, пробная партия которого, судя по всему, уже сошла с конвейера. Профиль внедорожника практически идентичен профилю нового Chevrolet Tahoe, который, кстати, получил полностью независимую подвеску. Отличия заключаются в оформлении и обилии хромированных деталей.

Плечевая линия окон новинки, кажется, проходит немного ниже, чем у нынешнего поколения модели. Также исчезли вертикальные передние фары, а вместо них появились узкие горизонтальные, небольшого размера, как на новом кроссовере XT6. Но, в отличие от XT6, решетка у Escalade гораздо больше и смотрится внушительнее.

Передняя часть автомобиля стала выглядеть современнее, но общий дизайн угловат, а пропорции заставляют машину казаться узкой и высокой и несколько угловатой, похожей немного на новый Mitsubishi Pajero Sport.

Построен автомобиль на платформе GM T1, которая использовалась при создании новых Chevrolet Tahoe и Suburban, а также GMC Yukon следующего поколения. Это означает, что выпускаться будет и электрическая версия нового Escalade, но позже. Как и Tahoe, Escalade нового поколения должен получить независимую заднюю подвеску с адаптивной системой Air Ride, позволяющей регулировать высоту дорожного просвета.

Также можно ожидать, что новый Escalade станет больше предшественника и в длину, и по протяженности колесной базы, что произошло и с новым Tahoe.

Одна из главных причин, почему Escalade пользуется повышенным спросом — это его роскошный салон. Новое поколение автомобиля, судя по фото, имеет стильную, как, например, у Mercedes-Benz, двухэкранную компоновку панели приборов и центральной консоли с развернутыми к водителю мониторами. При этом рычаг переключения передач на рулевой колонке перестал быть уместным из-за того, что закрывает мониторы.

Ожидается, что Cadillac Escalade пятого поколения поступит в продажу в следующем году.

Новый Cadillac Escalade — первые фото с завода Флагманский внедорожник Cadillac еще не был представлен официально, но уже начал выпускаться, о чем свидетельствуют снимки с предприятия. Новый Cadillac Escalade — первые фото с завода

Ранее новый Cadillac Escalade был замечен на тестах, проходящих на дорогах общего пользования.

Фото: carscoops.com