Напечатанную на 3D-принтере лапу используют для испытаний лакокрасочного покрытия на прочность.

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Лапу назвали RoboYogi, по имени ее владельца — лабрадора Йоги, который до сих пор вживую тестировал автомобили. Поскольку автомобили, в том числе, используются для перевозки животных, инженеры пытаются понять, насколько лакокрасочное покрытие способно противостоять атакам когтистой лапы.

Проверка заднего бампера нового Land Rover Defender показала, что краска на нем способна выдерживать прыжки собак более 10 лет.

Лабрадору Йоги, проживающему в Национальном центре разведения собак-поводырей, было поручено прыгать в багажник нового Land Rover Defender, а потом выпрыгивать из него, каждое движение собаки фиксировалось для расчета давления. Благодаря этому команде удалось получить точные данные о том, какое давление оказывается на автомобиль, когда в него запрыгивает собака.

Затем лапка девятилетнего Йоги была использована для моделирования и 3D-печати ее подпружиненной копии, позволяющей когтям оказывать равномерное давление на бампер. Подпружиненные когти оказались экономически эффективным решением, поскольку их легко заменить, да и искусственная лапка слушается инженеров куда лучше, чем живой пес.

RoboYogi теперь будет использована компанией Jaguar Land Rover для выполнения стандартного теста на контакт с животными в 5000 циклов.

Jaguar Land Rover сконструировал лапу собаки Напечатанную на 3D-принтере лапу используют для испытаний лакокрасочного покрытия на прочность. Jaguar Land Rover сконструировал лапу собаки

В компании Ford применяют «Робопоп», то есть роботизированную «пятую точку», чтобы понять, насколько удобно будет реальному человеку в автомобильном кресле.

Фото: Jaguar Land Rover