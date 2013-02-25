Вертикальный краш-тест Kia Seltos (случайно вышло)

Автомобиль выпал из шоу-рума дилерского центра, расположенного на втором этаже.

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Компания Kia не торопилась с выходом на индийский рынок, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Несмотря на то что в стране продается только одна модель, Kia уже заняла четвертую строчку местного рейтинга среди автокомпаний по объемам продаж. Всего за несколько месяцев Seltos стал самым популярным кроссовером в Индии: было продано более 40 тыс. автомобилей и предзаказано более 80 тыс.

Можно сказать, что кроссоверы разлетаются как горячие пирожки, и это сравнение, к сожалению, стало буквальным для дилерского центра Navi Mumbai, находящегося в Панвеле. Автомобиль из шоу-рума вылетел в витрину и повредил другой Seltos, который должен был отправиться к покупателю.

Предположительно, сотрудник дилерского центра Kia хотел переставить серебристый Seltos в витрине, но вместо того, чтобы включить заднюю передачу, включил переднюю и выскочил в окно.

Машина упала носом вниз, что привело к серьезным повреждениям, но самое главное — в результате происшествия никто не пострадал.

Ирония в том, что это уже не первый побег корейского автомобиля из индийского дилерского центра. Аналогичный случай произошел в начале этого года в дилерском центре Hyundai. Потенциальный покупатель i20, сев за руль, выскочил на автомобиле в окно и на парковке перед зданием врезался в другой автомобиль.

Мораль истории? В следующий раз, когда вы будете проходить мимо дилерского центра, тем более в Индии, посматривайте за его витринами.

Редко, но аварии бывают забавными. Например, попав в ДТП в запачканном кровью по случаю Хэллоуина платье, девушка чуть не довела полицейских до инфаркта.

Фото: rushlane.com

Видео: YouTube