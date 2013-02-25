Полиция оштрафовала водителя BMW, прокатившего Санту на санях

Ранее видео «веселых» покатушек растиражировали в соцсетях.

Во вторник в ВКонтакте появилось видео автомобиля, который едет по асфальту и тянет на буксире сильно искрящие сани. В них сидит человек в новогоднем костюме. Развлекались таким образом жители Ростова-на-Дону, но полиция не дремлет. На сайте областного МВД появилась информация, что сотрудники ГИБДД установили личность водителя, перевозившего пассажира в новогоднем костюме.

31-летнего «шалуна» привлеки к административной ответственности по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ «Перевозка людей вне кабины автомобиля». Теперь водителю BMW грозит штраф в размере 1000 рублей.

Вроде бы легко отделался, но полиция напомнила, что в случае травм или гибели пассажира водителя, продемонстрировавшего халатное отношение к ПДД, привлекли бы уже не к административной, а к уголовной ответственности.

Сколько таких шалунов ни предупреждают, что делать этого категорически нельзя, каждый год все повторяется снова и снова. Как-то житель Воронежа, не дождавшись Нового года, в сентябре прокатился в праздничной экипировке на санях, привязанных к машине.



Видео: YouTube