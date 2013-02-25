В ходе исследования выяснилось, что 60% водителей держат в машине средства защиты. Чаще всего те, что не требуют лицензии.

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60% российских водителей (3724 человека из 6193 опрошенных) возят в своей машине предметы для самообороны, свидетельствуют данные опроса, проведенного экспертами онлайн-автосервиса Uremont. Чаще всего это не требующие лицензии подручные предметы — светошумовые устройства, небоевые ножи, ломики, клюшки для гольфа, монтировка и другое «оружие» ударно-дробящего и колюще-режущего действия. Таким образом вооружено почти 24% автовладельцев.

Газовый или перцовый баллончик держат в автомобиле 16,3% опрошенных, еще 2% доверяют электрошокерам, бейсбольную биту или другие подручные средства возят с собой 15% респондентов.

Требующие лицензии предметы (например, травматический пистолет) держат, по их признанию, 3,4% водителей.

33,5% не видят смысла в хранении средств самообороны, а 7% ответили, что даже если бы таковые у них были, воспользоваться ими они все равно бы не смогли.

Опрос проводили среди 6193 клиентов сервиса Uremont осенью 2019 года, мужчин и женщин (50/50) в возрасте от 18 до 55 лет, пользующихся личным автомобилем.

Всегда ли нужно давать отпор дорожным хамам — об этом рассуждает наш автор в своем материале.



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