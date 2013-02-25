Миллионы не могут ошибаться: самые популярные «трехлетки» в России

Исследователи выяснили, что типичный автомобиль в массовом сегменте — переднеприводный седан, а в премиальном — дизельный внедорожник.

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Чтобы определить самые популярные для российского рынка модификации автомобилей в массовом и премиальном сегментах, специалисты проекта «Правильная цена» и аналитики «Автостат Инфо» проанализировали данные о продажах 86 моделей 21-й марки в 2016 году по параметрам: тип кузова, тип двигателя, объем двигателя, мощность, коробка передач и привод.

Выяснилось, что типичный автомобиль массового сегмента — это переднеприводный седан с бензиновым мотором объемом от 1,0 до 2,0 литров, мощностью от 100 до 149 л.с. и механической коробкой передач. Такое сочетание уже второй год подряд занимает первую строчку рейтинга.

На втором месте — такой же седан, но на «автомате», на третьем — переднеприводный седан с бензиновым двигателем объемом от 1,0 до 2,0 литров мощностью до 100 л.с. и с МКПП.

В массовом сегменте на седаны приходится 46,2%, доля SUV — 35,4%, хетчбэков — 7,3%, универсалов — 5,7%, лифтбеков — 2,9%, а фургонов и пикапов — 1,5% и 1,1% соответственно.

На бензиновые автомобили пришлось 97,2%, а самыми популярными являются двигатели объемом от 1,0 до 2,0 литра (68,3%). На моторы от 2,0 до 3,0 литра пришлось 29,1%, от 3,0 до 4,0 литра — 1,8%. Автомобили с двигателем объемом более 4,0 литра занимают в массовом сегменте только 0,8%.

В этом же сегменте 61,5% — это машины с двигателями мощностью от 100 до 149 л. с., а на долю атвомобилей с мотором мощностью до 100 л. с. приходится 20,6%. Самая распространенная коробка передач у трехлетних автомобилей масс-сегмента — механическая — 61,6%., а привод — передний — 71,3%

Автомобили с передним приводом имеют долю в 71,3%, а машины с полным приводом — 28,7%.

Если же рассматривать автомобили этого сегмента по происхождению марки, то тут есть некоторые нюансы. Так, типичный российский автомобиль — это переднеприводный седан с бензиновым мотором, а типичный японский — полноприводный внедорожник или кроссовер на «автомате». Среди китайских машин типичное авто — бензиновый хетчбэк с МКП и передним приводом.

В премиальном сегменте картина совсем иная. Здесь наиболее популярная модификация — полноприводный внедорожник с дизельным мотором объемом от 3,0 до 4,0 литров мощностью от 200 до 249 л.с. и с автоматом . На таких машины в объеме всех премиальных авто, попавших в исследование, приходится 22,1%.

На втором месте (доля — 9,7%) — полноприводный внедорожник с бензомотором от 2,0 до 3,0 литров мощностью от 200 до 249 л.с. с автоматом. Третье место (доля — 8,9%) досталось полноприводному дизельному внедорожнику с двигателем на 2,0–3,0 литра мощностью 150–199 л.с. с АКПП.

По типу кузова в премиальном сегменте на первом месте внедорожники с долей в 69,2%, а на втором и третьем — седаны (21,6%) и купе (4,1%). Моторы у типичных премиальным машин бензиновые — 57,5%, дизельные занимают 42,5%. Лидируют машины с мотором от 2,0 до 3,0 литра(43,5%), а также авто с объемом двигателя от 3,0 до 4,0 литра (36,2%). По мощности двигателя самые массовые группы составили автомобили от 200 до 249 л.с. (38%) и от 150 до 199 л.с. (36%)

Подавляющая доля автомобилей в этом сегменте с автоматическими коробками передач — 98,6% и полным приводом — 74,2%. На задний привод здесь приходится — 12,9% и передний — 12,9%.

По признаку «происхождение бренда» типичные американские и японские премиальные автомобили на нашем рынке — полноприводные бензиновые внедорожники с автоматом и мотором объемом более 4,0 литров. Самый популярный европейский автомобиль — дизельный полноприводный внедорожник с объемом мотора от 3 до 4 литров, корейский — заднеприводный седан на «автомате» с бензиновым мотором, мощностью 250 л.с. и более.

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