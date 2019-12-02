Топ-10 регионов, предпочитающих иномарки с пробегом вместо новых машин

Продажи автомобилей иностранных брендов с пробегом в 2019 году выросли, в то время как спрос на новые машины падает.

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В течение 10 месяцев, с января по октябрь 2019 года, спрос на автомобили иностранных брендов с пробегом увеличился на 1%. Всего за этот период было перепродано 3,3 млн машин. За этот же период рынок новых автомобилей, согласно статистике АЕБ, просел на 5,2%, до 152 тыс. машин.

Наибольшей популярностью б/у иномарки пользуются у жителей Московской области, подсчитали аналитики агентства «Автостат». За 10 месяцев они купили 242 тыс. автомобилей иностранных марок с пробегом. Это на 10% больше, чем с января по октябрь 2018 года. Вторую строчку рейтинга заняла Москва, жители которой купили 197,3 тыс. подержанных иномарок. Следует отметить, что спрос на такие автомобили в столице сократился на 9%. В тройку лидеров также вошел Краснодарский край, где за 10 месяцев этого года было куплено 151,3 тыс. иномарок с пробегом. Рост спроса здесь составил 1%.

Пользуются популярностью подержанные автомобили иностранных брендов и в Санкт-Петербурге. Новых хозяев в 2019 году там нашли 136,4 тыс. машин. Как и в столице, спрос на подержанные иномарки упал, но только на 5%. В пятерку лидеров вошла и Свердловская область, жители которой купили 98 тыс. иномарок с пробегом (-1%).

Спрос на б/у иномарки вырос на 2% в Новосибирской области. Всего жители региона купили 94,7 тыс. таких машин. В Ростовской области за 10 месяцев этого года было перепродано 91,6 тыс. автомобилей иностранного производства, что на 1% ниже прошлогоднего показателя. Восьмую строчку рейтинга занял Приморский край — 89,5 тыс. купленных иномарок с пробегом при росте спроса на них на 3%.

Замыкают топ-10 Красноярский край и Республика Башкортостан, жители которых купили 81,8 тыс. (+4%) и 80,5 тыс. (3%) иномарок с пробегом соответственно.

Топ-10 регионов по популярности иномарок с пробегом по итогам продаж с января по октябрь 2019 года

Место Регион Продано, тыс. шт. Изменение спроса, % 1 Московская область 242 +10 2 Москва 197,3 —9 3 Краснодарский край 151,3 +1 4 Санкт-Петербург 136,4 —5 5 Свердловская область 98 —1 6 Новосибирская область 94,7 +2 7 Ростовская область 91,6 —1 8 Приморский край 89,5 +3 9 Красноярский край 81,8 +4 10 Республика Башкортостан 80,5 +3

Пятерку самых надежных на вторичном рынке иномарок вы найдете здесь.

Фото: Ведомости/ТАСС