Топ-10 регионов, предпочитающих иномарки с пробегом вместо новых машин — журнал За рулем

Топ-10 регионов, предпочитающих иномарки с пробегом вместо новых машин

Продажи автомобилей иностранных брендов с пробегом в 2019 году выросли, в то время как спрос на новые машины падает.

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В течение 10 месяцев, с января по октябрь 2019 года, спрос на автомобили иностранных брендов с пробегом увеличился на 1%. Всего за этот период было перепродано 3,3 млн машин. За этот же период рынок новых автомобилей, согласно статистике АЕБ, просел на 5,2%, до 152 тыс. машин.

Наибольшей популярностью б/у иномарки пользуются у жителей Московской области, подсчитали аналитики агентства «Автостат». За 10 месяцев они купили 242 тыс. автомобилей иностранных марок с пробегом. Это на 10% больше, чем с января по октябрь 2018 года. Вторую строчку рейтинга заняла Москва, жители которой купили 197,3 тыс. подержанных иномарок. Следует отметить, что спрос на такие автомобили в столице сократился на 9%. В тройку лидеров также вошел Краснодарский край, где за 10 месяцев этого года было куплено 151,3 тыс. иномарок с пробегом. Рост спроса здесь составил 1%.

Пользуются популярностью подержанные автомобили иностранных брендов и в Санкт-Петербурге. Новых хозяев в 2019 году там нашли 136,4 тыс. машин. Как и в столице, спрос на подержанные иномарки упал, но только на 5%. В пятерку лидеров вошла и Свердловская область, жители которой купили 98 тыс. иномарок с пробегом (-1%).

Спрос на б/у иномарки вырос на 2% в Новосибирской области. Всего жители региона купили 94,7 тыс. таких машин. В Ростовской области за 10 месяцев этого года было перепродано 91,6 тыс. автомобилей иностранного производства, что на 1% ниже прошлогоднего показателя. Восьмую строчку рейтинга занял Приморский край — 89,5 тыс. купленных иномарок с пробегом при росте спроса на них на 3%.

Замыкают топ-10 Красноярский край и Республика Башкортостан, жители которых купили 81,8 тыс. (+4%) и 80,5 тыс. (3%) иномарок с пробегом соответственно.

Топ-10 регионов по популярности иномарок с пробегом по итогам продаж с января по октябрь 2019 года

Место

Регион

Продано, тыс. шт.

Изменение спроса, %

1

Московская область

242

+10

2

Москва

197,3

—9

3

Краснодарский край

151,3

+1

4

Санкт-Петербург

136,4

—5

5

Свердловская область

98

—1

6

Новосибирская область

94,7

+2

7

Ростовская область

91,6

—1

8

Приморский край

89,5

+3

9

Красноярский край

81,8

+4

10

Республика Башкортостан

80,5

+3

  • Пятерку самых надежных на вторичном рынке иномарок вы найдете здесь.

Фото: Ведомости/ТАСС

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