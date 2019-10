Какие автомобили из числа продающихся на российском рынке самые надежные? Никаких домыслов — только чистая статистика.

У каждого из нас свой рейтинг надежности, основанный на личном опыте, рассказах родственников-друзей-знакомых, прочитанном и увиденном в интернете. Кто-то уверен, что самые надежные — японские машины, другой убеждает, что «японцы», напротив, сдали позиции и сейчас «рулят корейцы», а над ними посмеивается «эксперт», считающий, что лучше «немцев» ничего не было, нет и не будет. После недолгого раздумья каждый назовет «самую надежную» марку. А напрягшись — еще и модель.

Однако все это — лишь личное мнение. Более авторитетное мнение — это страховые и статистические агентства, крупные автоиздания, изучающие надежность автомобилей по собственным методикам и регулярно публикующие отчеты в виде рейтингов. Наиболее популярные — TÜV Report; DEKRA Used Car Report; ADAC Car Reliability Ratings; Warranty Direct Reliability Index. Top-100 UK Cars; Consumer Reports: 10 Most Reliable Cars; Consumer Reports: 30 Best Used Cars; J.D. Power and Associates Dependability Study... Это германские, британские и американские источники.

Составители рейтингов не только опрашивают владельцев автомобилей разных лет выпуска, но и анализируют отзывные кампании, страховые случаи, сервисную историю каждой машины. Например, германская ассоциация технического надзора (TUV) год за годом собирает данные по десяти миллионам автомобилей, и каждая машина оценивается по сотне параметров. У другой германской инспекции автомобилей (DEKRA) выборка в полтора раза больше. В автомобильном клубе ADAC 18 миллионов членов из разных стран Европы. Это огромный массив данных, который позволяет выявить, кроме всего прочего, реальный процент поломок (неисправностей).

Попытки составить подобные рейтинги предпринимались и в России. Однако работа эта слишком масштабная, сложная и дорогостоящая, да и рынок много лет подряд лихорадит: появляются, исчезают и трансформируются не только марки/модели и дилерские центры, но и представительства, так что заслуживающего доверия российского рейтинга надежности автомобилей у нас пока нет. Приходится сопоставлять доступные рейтинги и исключать модели, не продающиеся в России. Оставшиеся можно по пальцам пересчитать — поэтому мы и не делим их на классы. Да, понятно, что некоторые из них отличаются от европейских и тем более американских версий, так что говорим об общем уровне надежности, независимо от места производства и рынка. Мы учитываем, что у нас, в России, особенные условия эксплуатации. И мы помним слова Уинстона Черчилля о трех видах лжи (ложь, наглая ложь и статистика). Поэтому полученный рейтинг носит не только информационный, но и развлекательный характер. Надёжность — свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования (www.wikipedia.org) 5-е и 4-е места. Honda CR-V и Toyota RAV4 Японские кроссоверы — лучший ответ «диванным экспертам», уверяющим, что «японки уже не те». Вечные конкуренты Honda CR-V и Toyota RAV4 неизменно занимают неплохие места в рейтингах надежности — обычно не среди лидеров, а где-то в серединке. Так, в свежем рейтинге TUV Honda CR-V стоит на 21-м месте с 4% поломок на 43 тысячи километров. У Toyota RAV4 точно такой же процент поломок на 35 тысяч, и кроссовер находится на 23-й строчке. В британском рейтинге Top 100 UK Cars обе модели фигурируют в середине рейтинга, и здесь у Honda CR-V уровень надежности выше, чем у Toyota RAV4. Honda CR-V

А в рейтинге What Car? в классе SUV эти конкуренты, напротив, вышли в лидеры, поменявшись местами. На первом месте — RAV4 c 99,5% надежности, на втором — бензиновый CR-V 2012–2018 годов с 98,7%. В любом случае и тот, и другой достойны внимания в качестве кандидатов на приобретение. А чтобы не разочароваться во всех рейтингах надежности разом, не поскупитесь на тщательную всестороннюю диагностику приглянувшегося автомобиля. Toyota RAV4 3-е место. Audi Q3 В рейтинге TUV кроссовер Audi занимает пятую строчку с удивительно низким процентом поломок — 2,9% на 44 тысячи км. В прошлом году модель Q3 была первой в рейтинге J.D.Power and Associates в классе компактных премиальных кроссоверов. Это делает Q3 привлекательной покупкой (если у вас есть минимум 2,3 миллиона на такой автомобиль). Неплохие позиции Audi Q3 занимает и в рейтинге What Car? — третье место в классе семейных SUV. Но здесь требуется уточнение: речь об автомобилях с бензиновыми двигателями. Вариант с дизелем оказался лишь на 15-м месте. Впрочем, это у нас и так экзотика. Audi Q3 2-е место. Lexus GX Материалы по теме Названы самые надежные и ненадежные автомобили

Долгожитель рейтингов надежности — среднеразмерный премиальный внедорожник Lexus GX, «брат» Toyota Land Cruiser Prado с бензиновым V8. Его называют лидером и J.D. Power and Associates, и Consumer Reports, отмечая, что он заметно опережает ближайших конкурентов. Да и сама марка лидирует в американских рейтингах надежности девятый год подряд. Кстати, в актуальном рейтинге J.D. Power за ней следует Porsche. А в том же классе за GX идет RX. Еще один Lexus, ES, лидирует среди компактных премиальных автомобилей. Увы, в нашей стране внедорожник с почти 300-сильным двигателем, с ценой под 5 миллионов, мало кому по карману. А те, кто ездят на таких в России, скорее всего, подтвердят слова американских коллег. Интересно, окажется ли столь же надежным новое поколение внедорожника, которое недавно начали продавать в России? Как говорится, время покажет. Скорее всего — да, так как основные агрегаты у автомобиля остались теми же. Lexus GX 1-е место. Porsche 911 Материалы по теме Как Porsche продлевает жизнь своим спорткарам

В рейтинге TUV германский спорткар занимает первую строчку с 2,5% поломок при среднем пробеге в 26 тысяч километров. Да, немного для трех лет. Но, во-первых, мало кто даже в Германии ездит на Porsche ежедневно, а во-вторых, 911-е приобретают явно не для «овощной» езды, и при такой нагрузке пробег можно смело умножать втрое. Что особенно важно: 911-й занимает первые строчки рейтингов надежности далеко не первый год. Но еще важнее то, что эта модель лидирует в рейтинге и среди более возрастных машин: от 4 до 5 лет, от 6 до 7 лет, от 8 до 9 лет, от 10 до 11 лет. Так что если когда-нибудь накопите на такой Порше, покупайте его хоть десятилетним. Тем более что владельцы этой модели практически никогда не экономят на техобслуживании — что также положительно влияет на рейтинг надежности. Вернее — является залогом лидирующих позиций, наряду с качеством комплектующих, сборки, и после инженерных решений, обеспечивающих надежность. Porsche 911 А в рейтинге Top 100 UK Cars Porsche 911 997 заслужил низкую оценку — из-за стоимости ремонта, которая, как считают англичане, влияет на восприятие автомобиля в качестве надежного или ненадежного. И часто ломающийся, но простой и дешевый в ремонте автомобиль может казаться достаточно надежным — то есть долго сохраняющим свои свойства, главное из которых — способность ездить. Как говорится, у каждого своя правда.