Необычная шина Michelin, при создании которой были оформлены более 50 патентов, получила три награды.

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Безвоздушная шина Michelin Uptis для легковых автомобилей была представлена в июле 2019 года на саммите устойчивой мобильности Movin’On. Ее главными достоинствами стали безопасность и экологичность. Благодаря конструкции она не боится проколов, а также порезов и других характерных повреждений. При этом для ее создания требуется гораздо меньше материалов, что имеет важное значение для экологии. Работая над созданием данной шины, Michelin оформил более 50 патентов, описывающих примененные технологии.

Едва появившись, безвоздушная шина Michelin Uptis удостоилась трех престижных наград. В Германии ее отметили эксперты издания AutoBild, вручив ей премию Golden Steering Wheel 2019 в категории «Лучшая инновация 2019 года». На родине, во Франции, Uptis стала «Лучшей шиной года» по версии издания Coyote, которая вручила ей премию Automobile Award 2020. В США разработка Michelin получила премию AVT ACES 2020 в номинации «Лучшее мобильное решение».

Michelin Uptis пока является концептом, и о том, когда шина появится в продаже, не сообщается. Прежде компании необходимо разработать процесс ее производства в промышленных масштабах и, скорее всего, оснастить заводы новым дополнительным оборудованием.

В модельном ряду Michelin есть шина, являющаяся рекордсменом по количеству шипов. Узнать, для чего это сделано, можно здесь.

Фото, видео: Michelin