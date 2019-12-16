Сынок решил помочь маме сдать на права и переоделся женщиной

60-летняя матрона никак не могла сдать экзамен по вождению, а помощь сына вышла тому боком. Хотя в соцсетях мужчину скорее хвалят, чем осуждают.

Материалы по теме Проверка на верность: ревнивая жена таксиста шпионила из багажника

Мария Скьяве из Бразилии трижды проваливала тест по вождению, прежде чем ее 43-летний сын Хейтор не вызвался ей помочь. Мужчина решил выдать себя за мать и нарядился в женскую одежду, чтобы совершить за нее четвертую попытку.

Он сделал себе яркий макияж, женскую укладку феном, надел очки, накрасил ногти, и поскольку они с матерью очень похожи, выглядел практически нормально.

Ему почти удалось одурачить экзаменатора по вождению, пока та все же не решила еще раз проверить его удостоверение личности, так ее смутил необычно высокий голос и слишком угловатые манеры кандидатки в водители. Хейтору просто не повезло, что экзаменатором в тот день оказалась женщина, мужчина вряд ли бы обратил внимание на такие мелочи.

Алин Мендонса, экзаменатор департамента дорожного движения, сказала полиции: «Сначала я ничего не заметила, потому что только закончила тестирование пятого кандидата и немного устала». Но, сидя рядом с ним в машине, она начала ощущать странное беспокойство, хотя, по идее, нервничать должен был сам кандидат в водители.

Хотя экзаменаторша признает, что он делал все возможное, чтобы казаться женственным и максимально естественным. Его макияж был действительно качественный, и выглядел он вполне достойно.

Она попросила его показать удостоверение личности, и вскоре ей стало ясно, что он не тот человек, за которого себя выдает. Затем она позвонила в полицию, поскольку его действия должны были рассматриваться как преступление.

В результате хорошему сыну было предъявлено обвинение в мошенничестве и попытке обмануть государственный орган. Его отпустили под залог, и в отношении него начато расследование. За это в совокупности ему грозит реальное тюремное наказание.

Тем не менее его действия были восприняты в соцсетях как «благородный жест», люди пишут, что он сделал это «из любви к матери», и они, возможно, поступили бы так же.

Некоторые, однако, осудили его действия, отметив, что если бы женщина-неумеха получила-таки права, то страдали бы все окружающие на дороге.

В России решили усложнить теорию в экзамене на права.



Фото: FocusOn News