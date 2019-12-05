ГИБДД усложнит теорию в экзамене на права

Вопросов на теоретическом экзамене станет больше, изменится и сама процедура испытания водителей. Нововведения должны вступить в силу с 1 октября 2020 года.

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Госавтоинспекция на теоретическом экзамене для получения водительских прав планирует увеличить количество задач, которые коснутся основ безопасного вождения. В итоге теоретическая часть будет состоять из семи блоков: «Основы безопасности вождения», ПДД, «Законодательство», «Медицина», «Устройство ТС», «Психология», «Профессиональный блок», сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.

Будущему водителю, в первую очередь, необходим навык безопасного управления автомобилем, поэтому в экзамен включат новые вопросы на эту тему, добавят вопросов и по медицине. Уже сейчас в билетах 800 задач, которые поделены на 40 билетов, а в перспективе их станет еще больше. Изменится и сама процедура экзамена — правда, как именно, он не пояснил.

Экзамена на «площадке» больше не будет, хотя часть элементов интегрируют в испытание в городе. «Площадка» занимает слишком много времени, пояснили в ГИБДД, и с учетом того, что ее все равно сдают в автошколе, повторять этот экзамен сочли нецелесообразным. Кроме того, при сдаче «города» известных маршрутов не будет, не будет и балльной системы. Можно предположить, что отмена одного испытания уменьшит стоимость всего практического экзамена.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС