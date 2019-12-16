Обновленный Kia Stinger стал дешевле — журнал За рулем

Обновленный Kia Stinger стал дешевле

Компания Kia озвучила стоимость обновленного фастбека Stinger, комплектации которого были пересмотрены.

Kia Stinger
Kia Stinger

Kia > Stinger

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Автомобиль будет по-прежнему предлагаться в шести комплектациях: Comfort — для заднеприводных версий, Luxe, Prestige, Style, GT Line и GT — для полноприводных.

Комплектация GT предлагается исключительно с битурбированным 3,3-литровым мотором мощностью 370 л.с. Для остальных комплектаций предусмотрен 2-литровый турбомотор мощностью либо 197 л.с., либо 247 л.с. Все двигатели работают в паре с 8-ступенчатым автоматом.

Стоимость автомобиля составляет от 2 114 900 до 3 404 900 рублей, при этом самая популярная версия модели в комплектации Prestige стала дешевле на 180 тыс. и стоит от 2 424 900 рублей.

Stinger в комплектации Comfort получил светодиодные фары, а в комплектации Luxe — обивку сидений экокожей, передние и задние парктроники. Беспроводной зарядки в этой комплектации стоимостью 2 264 900 рублей больше нет.

В версии Prestige появилась аудиосистема с 9 динамиками, навигационной системой и 8-дюймовым дисплеем, а также передние и задние парктроники.

Изменения не коснулись комплектаций Style (2 639 900 рублей), GT Line (2 844 900 рублей) и GT (3 404 900 рублей).

Фото: Kia

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