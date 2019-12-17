Утильсбор ударил по ценам на Volvo в России — журнал За рулем

Утильсбор ударил по ценам на Volvo в России

С 1 января 2020 года в России повысятся ставки утилизационного сбора. Это отразится на стоимости машин, хотя в Минпромторге и заверяли, что лишь несущественно. О своем решении сегодня объявила компания Volvo Сar Russia.

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В компании Volvo сегодня объявили, что изменение утилизационного сбора на импортируемую в РФ новую автотехнику отразится на рекомендованных розничных ценах всех новых легковых автомобилей, кроссоверов и внедорожников Volvo на территории страны.

В зависимости от модели и комплектации цены вырастут от 30 000 до 110 000 рублей.

Примеры изменений цен на различные модели Volvo, связанных, в том числе, с новой ставкой утилизационного сбора:

Модель

Двигатель

Мощность л.с.

Увеличение цены с 01.01.2020, руб.

V60 Cross Country

T5 AWD

250

30 000

S60

T4

190

80 000

S90

T4

190

80 000

V90 Cross Country

D4 AWD

190

80 000

XC40

D3 AWD

150

80 000

XC60

D4 AWD

190

110 000

XC90

D5 AWD

235

80 000

В ноябре в России продали 959 автомобилей (+5,6% по сравнению с ноябрем 2018 г.). Самой популярной на нашем рынке моделью остается среднеразмерный кроссовер Volvo XC60 — таких в прошлом месяце разошлось 368 штук (+37,3%), на втором месте компактный SUV XC40 — 240 шт., и замыкает тройку лидеров кроссовер XC90 — 219 штук.

Правительство РФ приняло решение об увеличении утилизационного сбора в конце ноября 2019 года. Для легковых автомобилей ставки вырастут в среднем на 110,7%, а в самом популярном сегменте легковых автомобилей с двигателями от 1,0 до 2,0 л — на 112,4%.

  • Недавно и китайский автопроизводитель Chery объявил о повышении цен на автомобили — также по этой причине. Вероятно, скоро подтянутся и другие производители.

Фото: depositphotos.com

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