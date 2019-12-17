Сегодня, в 15:15 Утильсбор ударил по ценам на Volvo в России С 1 января 2020 года в России повысятся ставки утилизационного сбора. Это отразится на стоимости машин, хотя в Минпромторге и заверяли, что лишь несущественно. О своем решении сегодня объявила компания Volvo Сar Russia.
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В компании Volvo сегодня объявили, что изменение утилизационного сбора на импортируемую в РФ новую автотехнику отразится на рекомендованных розничных ценах всех новых легковых автомобилей, кроссоверов и внедорожников Volvo на территории страны.
В зависимости от модели и комплектации цены вырастут от 30 000 до 110 000 рублей.
Примеры изменений цен на различные модели Volvo, связанных, в том числе, с новой ставкой утилизационного сбора:
Модель
Двигатель
Мощность л.с.
Увеличение цены с 01.01.2020, руб.
V60 Cross Country
T5 AWD
250
30 000
S60
T4
190
80 000
S90
T4
190
80 000
V90 Cross Country
D4 AWD
190
80 000
XC40
D3 AWD
150
80 000
XC60
D4 AWD
190
110 000
XC90
D5 AWD
235
80 000
В ноябре в России продали 959 автомобилей (+5,6% по сравнению с ноябрем 2018 г.). Самой популярной на нашем рынке моделью остается среднеразмерный кроссовер Volvo XC60
— таких в прошлом месяце разошлось 368 штук (+37,3%), на втором месте компактный SUV XC40 — 240 шт., и замыкает тройку лидеров кроссовер XC90 — 219 штук.
Правительство РФ приняло решение об увеличении утилизационного сбора в конце ноября 2019 года. Для легковых автомобилей ставки вырастут в среднем на 110,7%, а в самом популярном сегменте легковых автомобилей с двигателями от 1,0 до 2,0 л — на 112,4%.
Недавно и китайский автопроизводитель Chery объявил о повышении цен на автомобили — также по этой причине. Вероятно, скоро подтянутся и другие производители. Фото: depositphotos.com
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