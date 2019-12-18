Автоблогера Эрика Давидыча в Москве и Петербурге преследуют хулиганы

За Эриком организованы настоящая слежка и преследование. Сперва ему угрожали в Москве, потом издевательски плюнули в Петербурге.

Первый инцидент случился в техцентре на Ясеневой прямо среди бела дня, сообщает Telegram-канал Mash. Свидетелями стали четыре человека (директор, сотрудник, оператор сервиса и случайная посетительница) — двое парней требовали от Эрика 25 млн рублей. По словам самого Китуашвили, молодые люди обещали его убить и угрожали пистолетом.

Вскоре после этого все фигуранты дела переместились в Петербург, куда команда Давидыча приехала на съемки. Группа молодых людей выследила автоблогера по истории в Инстаграме, организовала погоню, и во время перепалки один из парней плюнул ему в лицо. Все это попало на видео, причем видно, что Эрик держится достойно и не поддается на провокации — садится в машину и едет в ближайшее отделение полиции. Есть ощущение, что его намеренно пытаются вывести из равновесия. Сам он говорит, что в банде вымогателей состоит блогер Швед, который, вероятно, таким образом пытается привлечь к себе внимание.

Сейчас все участники инцидента находятся в отделении полиции Санкт-Петербурга. Интересно, что нападавшие и не думали скрываться и вместе с Эриком поехали в полицию.

Ровно год назад Давидыча освободили из СИЗО «Матросская Тишина», где он отбывал срок за мошенничество.



Фото: Инстаграм