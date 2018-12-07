«Давидыча» освободили из СИЗО «Матросская Тишина»

В четверг суд смягчил приговор основателю Smotra.ru и освободил его от отбывания наказания. У дверей суда блогера встречали друзья и толпа поклонников.

Апелляционная инстанция Мосгорсуда вчера смягчила приговор Дорогомиловского суда Москвы в отношении Эрика Китуашвили с 4 лет 8 месяцев до 4 лет колонии и освободила его прямо в здании суда. С его гражданской жены Анны Каганской (считается соучастницей его афер) была снята подписка о невыезде.

Из СИЗО популярного блогера встречали сотни его сторонников, Эрик Китуашвили поблагодарил всех, кто его поддерживал, сообщает ТАСС.

Его адвокат Сергей Жорин напомнил, что Китуашвили должны были освободить от наказания в связи с истечением сроков давности (еще до вступления в силу приговора) по двум из пяти эпизодов вменяемых ему преступлений. Согласно недавно принятому закону, каждый проведенный Китуашвили день в СИЗО зачтен за полтора дня в колонии.

По версии следствия, Китуашвили инсценировал хищения застрахованных автомобилей премиум-класса — Lexus LS430, Mercedes SL55 AMG, BMW М5 и BMW 745i, а затем получал за них по ложным документам страховое возмещение. Общий ущерб страховым компаниям оценили в 10 миллионов рублей, но блогер себя виновным так и не признал.

Весной Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить видеоблогеру Эрику Китуашвили компенсацию и признал незаконным его содержание под стражей.



Фото: Максим Григорьев