Основателя Смотры.ру Эрика «Давидыча» посадили за мошенничество

Суд признал его виновным в мошенничестве со страховками и отмывании денег.

В Дорогомиловском суде столицы огласили приговор основателю автосообщества «Смотра.ру» Эрику Китуашвили. Суд приговорил его к 4 годам 8 месяцам колонии общего режима за мошенничество со страховками автомобилей и отмывание денег. Это при том, что прокурор просил для него семь лет лишения свободы, а защита настаивала на оправдании. По одному эпизоду дела о мошенничестве он был оправдан за недостатком доказательств, еще по одному — из-за истечения срока давности.

По версии следствия, Китуашвили инсценировал хищения застрахованных автомобилей премиум-класса — Lexus LS430, Mercedes SL 55 AMG, BMW М5 и BMW 745i, а затем получал за них по подставным документам страховое возмещение, которое впоследствии отмывал. Общий ущерб от его действий оценивают в 10 миллионов рублей. Сам блогер себя виновным не признал, отметив, что дело против него сфабриковано.



Справка

Эрик Давидович Китуашвили — видеоблогер, стритрейсер, основатель сайта smotra.ru. Находился под стражей с февраля 2016 года по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах и клевете на сотрудников МВД. По мнению сторонников Эрика, его преследуют за то, что он неоднократно раскрывал в своих видеороликах факты взяточничества сотрудников полиции.



В апреле Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить видеоблогеру Эрику «Давидычу» Китуашвили компенсацию и признал незаконным его содержание под стражей.

Кроме всего прочего, Давидыч является автором проекта по созданию самой быстрой BMW M 5 в мире. Он заявлял, что седан способен разогнаться до более чем 400 км/ч.

Фото: АГН «Москва»