Toyota RAV4: вам погорячее или овощную? Выбрать нужно до покупки — журнал За рулем

Toyota RAV4: вам погорячее или овощную? Выбрать нужно до покупки

Инженеры компании, ответственные за разработку модели, решили предложить клиентам на выбор два варианта настроек системы электронной стабилизации VSC.

Toyota RAV 4
Toyota RAV 4

Toyota > RAV 4

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Напомним, осенью испытатели шведского издания Teknikens Varld отметили «опасное поведение» кроссовера при прохождении поворота на скорости из-за того, что электронная система контроля устойчивости активировалась слишком поздно. Во время тестирования гибридной версии автомобиль, загруженный до допустимой производителем массы и на максимально накачанных шинах, вставал на два колеса.

Испытатели тогда пришли к выводу, что автомобиль не годится для агрессивной езды и резких маневров.

Позже в Тойоте выступили с объяснениями, что сторонние испытания могли быть проведены некорректно — ничего не известно о точном распределении массы по осям, состоянии шин и дорожного покрытия. На этапе разработки RAV4 успешно прошел все внутренние тесты, и после появления публикации компания повторила их и подтвердила, что машина абсолютно безопасна. RAV4 справился с «лосиным тестом» даже на скоростях выше 70 км/ч.

Но раз зародились хоть малейшие сомнения, инженеры Тойоты, будучи уверенными, что новый RAV4 абсолютно безопасен в своей текущей спецификации, решили разработать иные настройки электронной системы стабилизации для автомобиля.

С новыми настройками система стабилизации будет срабатывать раньше, с большим акцентом на экстремальные ситуации, как, например, «лосиный тест».

Таким образом, у покупателей появится возможность выбора между двумя вариантами настроек VSC. Вероятно, новые настройки предпочтут те, кто любит ездить порезвее. Будут ли предлагать новые настройки за доплату — пока неясно.

Известно только, что работы по разработке новых настроек VSC завершат не позднее середины 2020 года. Сначала альтернативную возможность получат гибридные версии, а чуть позже — бензиновые.

Фото: Toyota

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Отзывы о Toyota RAV 4 (7)

Toyota 2015 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Удобный, экономичный дизель, в меру проходимый.

Недостатки:

Не раскладывается переднее сиденье :-))

Комментарий:

Очень жаль если новая модель будет только с бензиновым движком.

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