Toyota RAV4: вам погорячее или овощную? Выбрать нужно до покупки

Инженеры компании, ответственные за разработку модели, решили предложить клиентам на выбор два варианта настроек системы электронной стабилизации VSC.

Напомним, осенью испытатели шведского издания Teknikens Varld отметили «опасное поведение» кроссовера при прохождении поворота на скорости из-за того, что электронная система контроля устойчивости активировалась слишком поздно. Во время тестирования гибридной версии автомобиль, загруженный до допустимой производителем массы и на максимально накачанных шинах, вставал на два колеса.

Испытатели тогда пришли к выводу, что автомобиль не годится для агрессивной езды и резких маневров.

Позже в Тойоте выступили с объяснениями, что сторонние испытания могли быть проведены некорректно — ничего не известно о точном распределении массы по осям, состоянии шин и дорожного покрытия. На этапе разработки RAV4 успешно прошел все внутренние тесты, и после появления публикации компания повторила их и подтвердила, что машина абсолютно безопасна. RAV4 справился с «лосиным тестом» даже на скоростях выше 70 км/ч.

Но раз зародились хоть малейшие сомнения, инженеры Тойоты, будучи уверенными, что новый RAV4 абсолютно безопасен в своей текущей спецификации, решили разработать иные настройки электронной системы стабилизации для автомобиля.

С новыми настройками система стабилизации будет срабатывать раньше, с большим акцентом на экстремальные ситуации, как, например, «лосиный тест».

Таким образом, у покупателей появится возможность выбора между двумя вариантами настроек VSC. Вероятно, новые настройки предпочтут те, кто любит ездить порезвее. Будут ли предлагать новые настройки за доплату — пока неясно.

Известно только, что работы по разработке новых настроек VSC завершат не позднее середины 2020 года. Сначала альтернативную возможность получат гибридные версии, а чуть позже — бензиновые.

В России продажи кроссовера Toyota RAV 4 пятого поколения, построенного на платформе TNGA, начались в октябре этого года.

Фото: Toyota