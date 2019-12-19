Внедорожник на встречке врезался в микроавтобус

Водитель чуть отвлекся, а впереди, словно из-под земли, выросла машина или спонтанный мечтатель-пешеход решил перейти дорогу... Трагедии не избежать? «За рулем» проверил, под силу ли умной электронике спасти ситуацию, а быть может и чью-то жизнь.
Несмотря на спад продаж на автомобильном рынке России, спрос на модели премиум-сегмента продолжает расти. По данным «Автостата», в ноябре 2019 года в России было продано 14 757 новых автомобилей. Это выше прошлогоднего показателя на 6,4%.
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