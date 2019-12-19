Внедорожник на встречке врезался в микроавтобус

Очередной необдуманный выезд на полосу встречного движения привел к гибели человека в Иркутской области.

Материалы по теме Упавший с прицепа тягача груз убил человека

Авария, в которой погиб один человек и еще 10 пострадали, произошла сегодня утром в Иркутской области, в двух километрах от села Шерагул. Внедорожник Isuzu выехал на полосу встречного движения, где врезался в микроавтобус Ford, следующий по маршруту Тулун — Шерагул.

«В Тулунскую городскую больницу доставлены 10 человек. „Тяжелых“ нет, у пострадавших травмы легкой и средней степени тяжести», — приводит ТАСС слова работника больницы.

В данный момент ведется следствие, выясняются все обстоятельства ДТП. Уже известно, что выезд внедорожника на полосу встречного движения был связан с обгоном. В автомобиле находились четыре человека, а в маршрутном такси Ford — 16.

Во время другого неудачного обгона в Адлере погибли четыре человека.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области