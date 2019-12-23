Не благодарите! Рассказываем, как сэкономить на подборе дворников для Renault, Lada и др.

Информация будет полезна владельцам автомобилей Lada XRAY, Renault Duster, Kaptur, Logan II, Sandero II, Megane II и III, Fluence, Clio III и IV, Laguna III, Citroen C3 и DS3, BMW X2.

У перечисленных выше автомобилей есть особенность в типе креплений. Казалось бы, народные автомобили, а щетки стеклоочистителя приходится искать с редким креплением или доплачивать за адаптер. Автовладельцы в недоумении, так как предложений щеток с таким креплением ограничено и, естественно, они дороже классических «под крюк» из-за дефицитности.

Можно было бы упростить процесс и сэкономить при замене самих резинок, но эта процедура предполагается только у каркасных дворников. У бескаркасных щеток стеклоочистителей такая процедура, в силу конструктивных особенностей дворников, проблематична и не предусмотрена производителем.

По нашим наблюдениям, чаще можно найти комплекты таких брендов, как Bosch, Trico, Valeo, SWF, которые кусаются по цене (в рознице цены 1200–2500 рублей и выше) либо же неизвестные китайские бренды с большим количеством адаптеров (по 8–10 штук), при этом, не раскрывая упаковки, нужно понять, есть ли нужные адаптеры, и переплатить за ненужные.

Но мы нашли на рынке дворники, которые производитель разработал специально, чтобы решить известную боль с подбором у автовладельцев. Пометьте себе артикулы, пользуйтесь с удовольствием и экономьте при цене в несколько раз ниже известных аналогов:

Renault Kaptur, Laguna III: WB65220 (650mm) + WB40220 (400 mm)

Renault Duster (2016-), Renault Megane II, Arkana: WB60220 (600 mm) + WB45220 (450 mm)

Renault Megane III, Fluence, Clio III (2005-), Symbol/Thalia (2008-): WB60220 (600 mm) + WB40220 (400 mm)

Lada XRAY, Renault Clio IV (2012-): WB65220 (650 mm) + WB38220 (380 mm)

Renault Logan II (2015-), Sandero II: WB55220 (550 mm) + WB50220 (500 mm)

Renault Dokker (2015-): WB55220 (550mm) + WB40220 (400 mm)

Полный список применяемости и технические характеристики ЗДЕСЬ.

Данные щетки продаются по отдельности, а не комплектом, что дает возможность замены щеток по отдельности.

В каждой упаковке необходимые два адаптера крепления плюс дополнительный «под крюк», если не разобрались с типом крепления. Дворники новые, и еще не все продавцы знают про широкую применяемость, спрашивайте конкретный артикул.

Удачи на дорогах!

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