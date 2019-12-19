Слияние группы PSA с FCA объединит различные интересы, а также уровни технической и экономической оснащенности. Без разногласий не обойдется, эксперты размышляют, впишется ли в новую структуру немецкий Opel.

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Еще в сентябре глава PSA Карлос Таварес наотрез отказывался от альянса с итальянско-американской автомобильной компанией FCA, но ровно через 50 дней два производителя заявили о слиянии, причем, на равных. Возглавлять этот автогигант в течение ближайших пяти лет в качестве генерального директора будет Карлос Товарес — объективно он самый эффективный менеджер из всех.

Таким образом, трансатлантический мегаальянс производителей станет четвертым по величине в мире. Благодаря слиянию корпорации хотят сэкономить порядка 3,7 миллиарда евро, кроме того они смогут обменяться новыми технологиями.

Группа PSA, конечно, будет использовать влияние своего нового партнера на рынке США, где FCA располагает хорошо развитой дистрибьюторской сетью. Это значительно упростило бы продажи автомобилей группы Peugeot-Citroen. Таким образом, Таварес мечтает вернуться в Северную Америку, пишет немецкий портал automobil-industrie.vogel.de. И последнее, но не менее важное: FCA располагает современной платформой Giorgio для моделей среднего и бизнес-класса, на которой построены такие модели, как Alfa Romeo Giulia или Stelvio — это тоже не оставляют без внимания в PSA.

У аналитиков вызывает сомнение заявление производителей, что после создания этой махины ни один завод не будет закрыт. Особенно обеспокоены в немецкой дочерней компании PSA — Opel. Пресс-служба Опеля не дает комментариев, но беспокойство нарастает. Профсоюз успокаивает: коллективное соглашение, подписанное в 2018 году должно защитить немецких сотрудников Opel от увольнений до июля 2023 года.

Особенно это касается Руссельсхайма, где расположен центр инновационных разработок Опеля, и работают более 4500 сотрудников. Ранее в PSA его рассматривали как один из девяти глобальных исследовательских центров, но FCA приносит 46 таких центров в копилку новой «семьи». И уникальная точка разработок теряет свое значение, даже несмотря на сильную команду инженеров.

Британские коллеги Опеля из Vauxhall еще более напуганы: в компании работает около 3000 человек, и сокращение расходов, связанное со слиянием, может ударить по британскому заводу, потому что основное руководство нового альянса в первую очередь будет защищать заводы в Италии и Франции. В то же время грядущий Brexit не добавляет привлекательности заводам в Британии.

Но вернемся к проблеме Опеля — у него есть недозагруженные производственные площадки, особенно на главном заводе в Руссельсхайме. При этом глава марки Opel Михаэль Лошеллер заявил недавно об успехах в достижении прибыльности: поставленная на 2026 год цель в 6% будет достигнута уже к концу этого года. Это серьезное заявление, и с голосом Опеля в концерне уже считаются. Причем в фокусе внимания Африка и Россия. После того, как наладится сбыт в России, планируют заняться и рынком Китая. Вообще группа PSA до сих пор делала серьезную ставку на Россию. Неизвестно, останутся ли эти планы неизменными после слияния.

Пока также неясно, насколько большое влияние в Союзе имеет глава марки Opel Михаэль Лошеллер. В настоящее время он занимает должность в совете директоров группы PSA и в сентябре объявил, что 25% от общего объема продаж PSA приходится на Opel. Сейчас немецкий производитель намерен наладить выпуск собственных электрических батарей. Тогда его позиции в альянсе усилятся, но окончательное решение будет принято только тогда, когда Европейский Союз официально согласится профинансировать этот проект.

В новой франко-итальянской лоскутной семье, помимо разных интересов, существуют разные уровни «зрелости», отмечают немецкие эксперты. А глава «семьи» Карлос Таварес — беспощадный борец за эффективность. Собственные бренды Peugeot, Citroën, Opel и DS уже стонут под его тяжелой рукой, но давление возрастет еще больше, так как члены семейства PSA находятся в прямой конкуренции с брендами FCA Fiat, Alfa Romeo и Jeep. Семейные распри неизбежны, кто выживет в этой борьбе?

В декабре Opel начал принимать заказы на две модели компании: минивэн Zafira Life и кроссовер Grandland X.

Фото: ТАСС