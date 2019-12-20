Обновленный VW Passat: для России будет только два мотора — журнал За рулем

Обновленный VW Passat: для России будет только два мотора

Компания Volkswagen представила обновленную модель для российского рынка. Дизеля у нас не будет.

Volkswagen Passat
Volkswagen Passat

Volkswagen > Passat

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Обновленный Volkswagen Passat в скором времени должен поступить в продажу в России. Сегодня компания зрассказала об уровне оснащения автомобиля и его линейке двигателей.

Сегодня продаваемый в России Passat оснащается четырьмя моторами: 125-, 150- и и 180-сильными бензиновыми TSI объемом 1,4 и 1,8 литра, а также 2-литровым турбодизельным агрегатом мощностью 150 л.с. С обновлением количество доступных двигателей сократится вдвое. Самый слабый бензиновый мотор и турбодизель покинут линейку.

Обновленный Passat будет предлагаться с двумя турбированными бензиновыми двигателями. Это уже знакомый мотор объемом 1,4 литра и мощностью 150 л.с., а также форсированный до 190 л.с. 1,8-литровый агрегат. Первый мотор будет сочетаться с механической 6-ступенчатой коробкой передач, а также роботизированной DSG—7. Более мощный двигатель пойдет в паре только с роботом.

Отличить новинку внешне можно по новым бамперам и решетке радиатора. В компании сообщили, что светодиодными фарами автомобиль будет оснащаться во всех комплектациях, а светодиодные матричные фары IQ.Light с функцией адаптивного управления дальним светом предлагаются в качестве опции.

Кроме того, обновленный Passat для России получит ряд систем помощи водителю. Благодаря им становится возможной, частично, автономная езда на скоростях до 210 км/ч. Заявлено и о новой мультимедийной системе Discover Pro с 9,2-дюймовым сенсорным экраном, навигацией и функцией управления жестами, а также о цифровой приборной панели.

В продажу обновленный VW Passat поступит только весной 2020 года, поэтому цены на него пока не озвучены. Сегодня модель предлагается в России по цене от 1 909 000 рублей, а версия со 150-сильным мотором стоит минимум 1 932 780  рублей — механическая коробка для нее не предусмотрена (только DSG—7).

Фото: Volkswagen

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