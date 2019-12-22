Трехлетний малыш на машинке на шоссе: он спешил спасти отца

Стефан Сноуден преодолел полкилометра на любимой игрушке, прежде чем его спасли две неравнодушные местные жительницы.

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Дом Стефана стоит на отшибе, в довольно глухом месте, поэтому никто его не остановил, прежде чем он достиг оживленной магистрали A151. Его мама, 25-летняя Карла Неве, отлучилась на несколько минут, чтобы повидаться с подругой. Стефан оставался дома с 28-летним отцом Марком, у которого внезапно случился эпилептический припадок. Мужчина потерял сознание, но малыш не испугался и не растерялся, а пошел к своей машинке Paw Patrol. Он определенно направлялся за помощью — выехал на оживленную магистраль. Шокированные автомобилисты объезжали его, но никто не остановился. Один из свидетелей сказал: «Маленький мальчик просто катился по главной дороге в сторону Борна». Так он ехал какое-то время, пока какая-то женщина не бросилась через дорогу, остановила машины и схватила мальчика на руки.

После она отвела малыша в дом, где они с приятельницей пытались выяснить, откуда он приехал, и позвонили в полицию. Прибывшим полицейским мальчик объяснил: «Папе стало плохо».

Инспектор Рэйчел Блэквелл из полиции Линкс отметил: «Мы очень благодарны женщине за быстрые и смелые действия. Они предотвратили трагедию, которая могла произойти с этим ребенком».

Оправившийся от приступа отец сказал, что гордится сыном, который поспешил за помощью, также он безмерно благодарен спасительнице. Из парня получится настоящий автомобилист: ведь за помощью он не побежал, а поехал!

Фото: depositphotos.com, facebook.com/Marco Corleone