Топ-10 популярных полноприводных машин с пробегом — журнал За рулем

Топ-10 популярных полноприводных машин с пробегом

Примечательно, что стоимость самых популярных на вторичном рынке кроссоверов и внедорожников не превышает 900 тыс. рублей.

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По итогам перепродаж автомобилей с пробегом в третьем квартале 2019 года аналитиками «Авито Авто» были определены самые популярные кроссоверы и внедорожники, а также марки, полноприводные модели которых пользуются наибольшим спросом.

Больше других на вторичном рынке представлено полноприводных машин АВТОВАЗа. Их доля достигает 14,5%. Второе место досталось бренду Chevrolet — 10,5% перепроданных машин с пробегом. На третьем месте оказались автомобили УАЗ, в модельном ряду которого представлены исключительно машины с полным приводом — 8% продаж. Четвертое место занимают автомобили Toyota, полноприводные модели которой предпочли 7,9% покупателей. Пятое место поделили полноприводные автомобили Nissan и Mitsubishi — по 5,6% продаж.

Среди моделей самой популярной стала Lada 4x4. Аналитики подсчитали, что средняя стоимость внедорожника на вторичном рынке составляет 183 тыс. рублей (14,3% продаж). Второе место заняла родственная модель Chevrolet Niva, средняя цена которой в третьем квартале 2019 года составляла около 380 тыс. рублей (9,5% прдаж). Третье место досталось Toyota RAV4 (2,5% продаж, несмотря на самую высокую среднюю стоимость 884 тыс. рублей.

Топ-10 самых популярных поноприводных автомобилей на вторичном рынке РФ в 3 квартале 2019 года по данный «Авито Авто»

Место

Марка, модель

Средняя цена, тыс. руб

1

Lada 4x4 (ВАЗ Нива)

183

2

Chevrolet Niva

380

3

Toyota RAV4

884

4

Renault Duster

617

5

Kia Sportage

683

6

Nissan X-Trail

693

7

УАЗ Патриот

390

8

Mitsubishi Outlander

693

9

BMW X5

862

10

Honda CR-V

630

Фото: NeONBRAND / Unsplash

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