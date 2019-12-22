Сегодня, в 11:00 Топ-10 популярных полноприводных машин с пробегом Примечательно, что стоимость самых популярных на вторичном рынке кроссоверов и внедорожников не превышает 900 тыс. рублей.
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По итогам перепродаж автомобилей с пробегом в третьем квартале 2019 года аналитиками «Авито Авто» были определены самые популярные кроссоверы и внедорожники, а также марки, полноприводные модели которых пользуются наибольшим спросом.
Больше других на вторичном рынке представлено полноприводных машин АВТОВАЗа. Их доля достигает 14,5%. Второе место досталось бренду
Chevrolet — 10,5% перепроданных машин с пробегом. На третьем месте оказались автомобили УАЗ, в модельном ряду которого представлены исключительно машины с полным приводом — 8% продаж. Четвертое место занимают автомобили Toyota, полноприводные модели которой предпочли 7,9% покупателей. Пятое место поделили полноприводные автомобили Nissan и Mitsubishi — по 5,6% продаж.
Среди моделей самой популярной стала
Lada 4 x4. Аналитики подсчитали, что средняя стоимость внедорожника на вторичном рынке составляет 183 тыс. рублей (14,3% продаж). Второе место заняла родственная модель Chevrolet Niva, средняя цена которой в третьем квартале 2019 года составляла около 380 тыс. рублей (9,5% прдаж). Третье место досталось Toyota RAV4 (2,5% продаж, несмотря на самую высокую среднюю стоимость 884 тыс. рублей. Топ-10 самых популярных поноприводных автомобилей на вторичном рынке РФ в 3 квартале 2019 года по данный «Авито Авто»
Место
Марка, модель
Средняя цена, тыс. руб
1
Lada 4 x4 (ВАЗ Нива)
183
2
Chevrolet Niva
380
3
Toyota RAV4
884
4
Renault Duster
617
5
Kia Sportage
683
6
Nissan X-Trail
693
7
УАЗ Патриот
390
8
Mitsubishi Outlander
693
9
BMW X5
862
10
Honda CR-V
630
Фото : NeONBRAND / Unsplash
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