Осторожно! Renault Kaptur может открыть капот на ходу

Компания уже объявила отзыв почти 80 тыс. автомобилей, у которых есть опасность открытия капота во время движения.

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В России началась сервисная кампания в отношении 78 461 кроссовера Renault Kaptur, которые были выпущены и куплены в период с сентября 2015 года по настоящее время.

Выяснилось, что из-за дефекта замка капота он может распахнуться во время движения. При этом происходит обрыв петли замка. В подобной ситуации открытие капота может привести к ДТП.

Для устранения неисправности владельцам отзываемых автомобилей необходимо обратиться в сервис ближайшего удобного дилерского центра Renault, мастера которого проведут ремонт за счет завода-изготовителя. При этом предусматриваются замена замка капота и переустановка входящей в него петли.

О необходимости обращения в сервис владельцев отзываемых Renault Kaptur оповестят официальные представители ЗАО «Рено Россия» по телефону или почте. Узнать о том, что кроссовер попадает под сервисную кампанию, можно и самостоятельно, сверив его VIN—код со списком кодов отзываемых автомобилей, размещенным на сайте Росстандарта.

В начале 2019 года компания Renault отзывала автомобили Logan и Sandero из-за подушек безопасности.

Фото: Renault