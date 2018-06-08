Осторожно! Renault Kaptur может открыть капот на ходу — журнал За рулем

Осторожно! Renault Kaptur может открыть капот на ходу

Компания уже объявила отзыв почти 80 тыс. автомобилей, у которых есть опасность открытия капота во время движения.

Renault Kaptur
Renault Kaptur

Renault > Kaptur

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В России началась сервисная кампания в отношении 78 461 кроссовера Renault Kaptur, которые были выпущены и куплены в период с сентября 2015 года по настоящее время.

Выяснилось, что из-за дефекта замка капота он может распахнуться во время движения. При этом происходит обрыв петли замка. В подобной ситуации открытие капота может привести к ДТП.

Для устранения неисправности владельцам отзываемых автомобилей необходимо обратиться в сервис ближайшего удобного дилерского центра Renault, мастера которого проведут ремонт за счет завода-изготовителя. При этом предусматриваются замена замка капота и переустановка входящей в него петли.

О необходимости обращения в сервис владельцев отзываемых Renault Kaptur оповестят официальные представители ЗАО «Рено Россия» по телефону или почте. Узнать о том, что кроссовер попадает под сервисную кампанию, можно и самостоятельно, сверив его VIN—код со списком кодов отзываемых автомобилей, размещенным на сайте Росстандарта.

Фото: Renault

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Отзывы о Renault Kaptur (8)

Renault 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Светодиодная головная оптика с подсветкой поворотов и 3D указателями поворотов. Подвеска. Тяговые настройки АКПП (по динамике, что на гружёной до упора, что на пустой), по песку идёт уверенно. Внешний вид. Мультимедиа и навигация (работают адекватно). Зеркала с подсветкой в обоих козырьках. Монох...

Недостатки:

Регулировка сидений ("барашек" предпочтительнее), рулевая (нет регулировки по вылету, посадка почти вертикальная. Хотя и не устаёшь). Подголовники не регулируются по углу наклона. Нет подлокотника на заднем диване. "Бардачёк" без охлаждения. Мультимедиа при ярком солнце не вид...

Комментарий:

Взяли комплектацию "Экстрим", после Флюенса Динамик салон конечно бедненько смотрится, зато "морда" просто песня и по свету и по виду. Самое яркое впечатление это подвеска. В целом авто больше нравится жене. 11000 км с октября 2017. Не надейтесь, что за 1.3 возьмёте полноприво...

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