Сегодня, в 14:42 Осторожно! Renault Kaptur может открыть капот на ходу Компания уже объявила отзыв почти 80 тыс. автомобилей, у которых есть опасность открытия капота во время движения.
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В России началась сервисная кампания в отношении 78 461 кроссовера Renault Kaptur, которые были выпущены и куплены в период с сентября 2015 года по настоящее время.
Выяснилось, что из-за
дефекта замка капота он может распахнуться во время движения. При этом происходит обрыв петли замка. В подобной ситуации открытие капота может привести к ДТП. Для устранения неисправности владельцам отзываемых автомобилей необходимо обратиться в сервис ближайшего удобного дилерского центра Renault , мастера которого проведут ремонт за счет завода-изготовителя. При этом предусматриваются замена замка капота и переустановка входящей в него петли.
О необходимости обращения в сервис владельцев отзываемых Renault Kaptur оповестят официальные представители ЗАО «Рено Россия» по телефону или почте. Узнать о том, что кроссовер попадает под сервисную кампанию, можно и самостоятельно, сверив его
VIN—код со списком кодов отзываемых автомобилей, размещенным на сайте Росстандарта. Фото: Renault
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