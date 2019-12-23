Автомобиль как духовка: автовладелец ухитрился запечь в нем кусок сочного мяса

Рекордная жара — идеальный шанс использовать свой автомобиль в качестве печи. Но за бортом должно быть очень жарко, как, например, сейчас в Австралии.

В это время года в Южном полушарии царствует настоящее лето. Температура на улице достигает 40 градусов Цельсия. И на этой неделе человек из Перта попал в заголовки газет, потому что смог запечь свинину внутри своего старенького Datsun Sunny. Стью Пенгелли поделился на Фейсбуке видео и фото своего «эксперимента», в котором он приготовил 1,5 кг свинины в своей винтажной машине в тот день, когда на улице температура достигла почти 40 градусов. Внутри оставленная на солнце машина раскалилась в два раза сильнее. «Этот Datsun станет моей духовкой», — говорит он на видео. Дверь старого автомобиля со скрипом открылась, и он засунул в эту «духовку» судок со свининой и термометр. Температура в машине достигла 81°C, и после 10 часов томления мясо оказалось годным к употреблению. «Я отслеживал температуру по часам», — объяснил он позже на своей страничке в Facebook. К 10 часам утра температура в машине поднялась до 51 градуса, а к часу дня достигла невероятных 80 градусов по Цельсию, пишет foodandwine.com. В его старой машине тонированные стекла, дверные и оконные уплотнители сняты, и в крыше есть дыра от ржавчины, которая не дает автомобилю перегреться настолько, насколько это возможно. Если бы автомобиль был более свежий, нетонированный и окрашен в черный цвет, температура в нем могла бы подняться значительно выше. Впрочем, Пенгелли объявил, что основной целью эксперимента было желание наглядно показать, насколько опасно оставлять домашних животных в машине на солнцепеке. Что, если в салоне распылить освежитель и закурить? Такой эксперимент однажды провел житель Великобритании. Фото, видео: Фейсбук