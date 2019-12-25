Внедорожники Aurus Komendant появятся в 2022 году — журнал За рулем

Внедорожники Aurus Komendant появятся в 2022 году

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров озвучил даты начала серийного производства седанов Aurus Senat и внедорожников Komendant.

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По словам министра, производство внедорожников Aurus Komendant должно начаться в 2022 году, но сперва на конвейер встанут седаны Senat, спрос на которые оказался гораздо выше, если судить по предзаказам моделей.

Седаны уже выпускаются, но в малых объемах, достаточных для поставки их в автопарки правительства и аппарата президента. Продажи машин частным лицам тоже ведутся, для чего в Москва-Сити был открыт дилерский центр марки. В 2021 году объемы продаж седана будут увеличены, а в 2022 году у желающих появится возможность купить и внедорожник Komendant.

«Заказов на минивэн Arsenal сегодня не так много, но если почувствуем, что спрос есть, то, возможно, будем серийно выпускать и эту модель», — рассказал «Известиям» Денис Мантуров.

Окрашиваться автомобили Aurus будут в 10 цветов на выбор покупателя, среди которых «латте макиато», «бархатный рубин» и «красная пустыня», но министр не исключает появления в гамме новых оттенков.

Также министр озвучил количество предзаказов на автомобили Aurus. Их насчитывается уже больше 600. Самой востребованной моделью является седан Senat. Тем временем в 2020 году будет выпущено лишь 200 экземпляров.

Фото: Минпромторг России

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