Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о ближайших планах развития бренда Aurus и об объемах производства автомобилей.

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Автомобили Aurus оказались весьма востребованными, несмотря на стоимость. Мелкосерийное производство не сможет обеспечить рынок достаточным количеством машин, но так будет не всегда.

На сегодняшний день сделано более 500 предзаказов на седаны и лимузины Aurus Senat. При этом в ближайший год частным клиентам смогут отгрузить не более 50 автомобилей. Остальные машины нужны для испытаний либо поступают на государственную службу. В данный момент идет подготовка нового завода и ведутся переговоры о производстве машин Aurus в других странах. О ближайших планах развития бренда Aurus не только в России, но и за рубежом газете «Ведомости» рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Сегодня на мощностях НАМИ налажено мелкосерийное производство, которое будет способно выпустить в 2020 г. не более 200 машин. Думаю, в следующем году мы сможем поставить розничным клиентам до 50 машин, а в 2021 г. уже рассчитываем выйти на выпуск более 500 автомобилей и постепенно, по мере увеличения спроса, нарастить производство до 5000 машин разных модификаций. Главный индустриальный партнер проекта — „Форд Соллерс Елабуга“ — уже заказал необходимую оснастку для производства», — говорит Денис Мантуров.

В скором времени на рынок должны выйти еще две модели Aurus. Это минивэн Arsenal и внедорожник Komendant, премьера которого состоится на ММАС-2020. Благодаря развитию рынка кроссоверов и внедорожников к Коменданту есть особенный интерес — его производство может быть развернуто не только в России, но и в других странах.

«Минивэн пока в опытном производстве, параллельно идет его сертификация. Внедорожник тоже должен пройти все испытания, включая сертификацию. На эту модель будет делаться главный акцент — так складывается конъюнктура на рынке, таковы запросы наших зарубежных партнеров. Компания Tawazun думает о возможности сборки в ОАЭ именно внедорожника. Думаю, это 2021–2022 годы, не раньше„, — сообщил министр.

Также в модельном ряду Aurus будет представлен кабриолет, который мы видели этой весной на Параде Победы, а также мотоцикл. Есть слухи о появлении купе. На прошедшем же в подмосковном Жуковском авиасалоне МАКС Владимир Путин показал президенту Турции вертолет Ansat, который тоже имеет отношение к бренду Aurus.

Двигатель автомобилей Aurus будет также использоваться в авиации.

Фото: Минпромторг России