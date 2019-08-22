Лимузин Путина поделится мотором с сельхозавиацией

Двигатель представительcких автомобилей семейства Aurus в ближайшее время будет адаптирован для использования в авиации. Работы ведет Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ им. П.И. Баранова).

Проект «Кортеж», из которого выросло семейство российских премиальных автомобилей Aurus, в ближайшее время получит летающего родственника. Бензиновый 4,4-литровый турбированный V8 мощностью 600 л.с. от седана Aurus Senat по заказу Министерства обороны России силами Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ) будет переработан для использования на самолетах.

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«Мы взяли базовый автомобильный двигатель — лучший и самый мощный, что есть в России. Мы на примере этой работы покажем возможность создания на базе автомобильного двигателя авиационного варианта, продемонстрируем преимущества создания такого адаптированного двигателя по срокам и стоимости. Базовый автомобильный двигатель — более 600 л.с., мы его дефорсировали до 500. Это та мощность, на которой этот двигатель должен надежно работать на авиационных режимах. Конечно, у авиадвигателей свои особенности, требования и ограничения. Нужно решить ряд научно-технических проблем. Что мы и делаем», — заявил «Российской газете» генеральный директор ЦИАМ Михаил Гордин.

Адаптация автомобильного двигателя для использования в авиации проще и дешевле, чем разработка мотора для самолетов с нуля. Причем все комплектующие для выпуска этого агрегата можно будет локализовать в России.

По словам Гордина, авиадвигатель на базе мотора Aurus может подойти для самолетов сельхозавиации с полезной нагрузкой до 1 тонны, 7-9-местных самолетов местных линий, большой беспилотной авиации и учебно-тренировочных самолетов типа Як-152. Агрегат будет работать на бензине и станет первым подобным проектом на отечественном рынке авиадвигателей — конкурентами мотора станут газотурбинные и дизельные двигатели иностранного производства.

Купить автомобиль Aurus в этом году смогут не более шести частных лиц. Куда денутся оставшиеся автомобили, вы можете узнать здесь.

Фото: Aurus Motors