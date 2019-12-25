Mercedes-Benz отзывает машины из-за декора и прошивки

Под сервисную кампанию попали кроссоверы Mercedes-Benz GLE и седаны Mercedes-Benz S-класса.

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В России объявлен отзыв двух моделей Mercedes-Benz, у которых были обнаружены несущественные дефекты. Всего в сервисной кампании участвуют 1118 автомобилей: 1022 кроссовера GLE и 96 седанов S—класса.

У автомобилей Mercedes-Benz GLE (тип 167), купленных в период с 2018 года по настоящее время, обнаружился следующий дефект: крепление декоративной накладки на вертикальной перегородке задних дверей может не соответствовать спецификации. Ремонтные работы подразумевают проверку креплений накладок и их доработку при необходимости.

Что касается седанов Mercedes-Benz S-класса (типы 217 и 222), купленных в течение 2019 года, то у них обнаружено некорректное кодирование программного обеспечения коммуникационного модуля системы электронного вызова (eCALL). Для устранения данного дефекта требуется адаптация конфигурации ПО.

Для устранения неисправностей владельцам отзываемых автомобилей необходимо записаться в сервис ближайшего удобного дилера Mercedes—Benz, мастера которого устранят дефекты за счет завода-изготовителя.

О том, что автомобиль участвует в сервисной кампании, владельцев отзываемых машин оповестят официальные представители АО «Мерседес-Бенц Рус», но узнать об этом можно самостоятельно, верив VIN—код своего автомобиля со списками кодов отзываемых машин, опубликованными на сайте Росстандарта:

— Отзываемые Mercedes-Benz GLE,

— Отзываемые Mercedes-Benz S-класса.

Ранее из-за своей неустойчивости под отзыв попали пикапы Mercedes-Benz X-класса.

Фото: Roland Denes / Unsplash