Mercedes-Benz отзывает машины из-за декора и прошивки — журнал За рулем

Mercedes-Benz отзывает машины из-за декора и прошивки

Под сервисную кампанию попали кроссоверы Mercedes-Benz GLE и седаны Mercedes-Benz S-класса.

Mercedes-Benz GLE-класса
Mercedes-Benz GLE-класса

Mercedes-Benz > GLE-класса

Mercedes-Benz S-класса
Mercedes-Benz S-класса

Mercedes-Benz > S-класса

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В России объявлен отзыв двух моделей Mercedes-Benz, у которых были обнаружены несущественные дефекты. Всего в сервисной кампании участвуют 1118 автомобилей: 1022 кроссовера GLE и 96 седанов S—класса.

У автомобилей Mercedes-Benz GLE (тип 167), купленных в период с 2018 года по настоящее время, обнаружился следующий дефект: крепление декоративной накладки на вертикальной перегородке задних дверей может не соответствовать спецификации. Ремонтные работы подразумевают проверку креплений накладок и их доработку при необходимости.

Что касается седанов Mercedes-Benz S-класса (типы 217 и 222), купленных в течение 2019 года, то у них обнаружено некорректное кодирование программного обеспечения коммуникационного модуля системы электронного вызова (eCALL). Для устранения данного дефекта требуется адаптация конфигурации ПО.

Для устранения неисправностей владельцам отзываемых автомобилей необходимо записаться в сервис ближайшего удобного дилера MercedesBenz, мастера которого устранят дефекты за счет завода-изготовителя.

О том, что автомобиль участвует в сервисной кампании, владельцев отзываемых машин оповестят официальные представители АО «Мерседес-Бенц Рус», но узнать об этом можно самостоятельно, верив VIN—код своего автомобиля со списками кодов отзываемых машин, опубликованными на сайте Росстандарта:

Отзываемые Mercedes-Benz GLE,

Отзываемые Mercedes-Benz S-класса.

Фото: Roland Denes / Unsplash

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