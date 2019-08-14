Mercedes-Benz X-класса отзывают из-за неустойчивости и заносов — журнал За рулем

Mercedes-Benz X-класса отзывают из-за неустойчивости и заносов

Проблемы с системой стабилизации были обнаружены у пикапов, выпущенных в период с февраля по апрель 2018 года.

Mercedes-Benz X класса
Mercedes-Benz X класса

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Концерн Daimler AG отзывает в России 944 пикапа Mercedes-Benz Х-класса, купленных в период с февраля по апрель 2018 года.

Выяснилось, что при установке кунга происходит превышение допустимой нагрузки кунга на крышу. Это влияет на работу системы стабилизации автомобиля и вызывает сбои. В результате пикап теряет устойчивость во время движения и его может начать заносить, что чревато аварией.

Кроме того, производитель указывает на ошибочную информацию в руководстве по эксплуатации: на пикапах, оснащенных блокировкой дифференциала заднего моста, работа системы ESP не снижается, а полностью прекращается, о чем говорит индикатор ESP OFF, загорающийся желтым светом на панели приборов.


Не исключены и сбои в подсистеме PRE-SAFE, в результате которых на экран пикапа выводится непонятное для владельца автомобиля сообщение — описания его в руководстве по эксплуатации нет.

Для устранения перечисленных неисправностей владельцам отзываемых пикапов необходимо явиться в сервис ближайшего удобного официального дилера MercedesBenz, где автомобиль будет продиагностирован и отремонтирован за счет завода-изготовителя.

О необходимости ремонта владельцев отзываемых автомобилей оповестят официальные представители АО «Мерседес-Бенц РУС» по телефону или почте. Узнать, что пикап участвует в сервисной кампании, можно и самостоятельно, сверив его VIN—код со списком кодов отзываемых автомобилей, опубликованным на сайте Росстандарта.

Фото: Daimler AG

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