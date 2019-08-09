Mercedes-Benz отзывает пикапы из-за потери прицепов

Под сервисную кампанию попали автомобили X-класса, купленные с марта по декабрь 2018 года.

Компания Mercedes—Benz объявила об отзыве 575 пикапов X—класса, которые были проданы в России в период с марта по декабрь 2018 года.

Отзыв автомобилей вызван тем, что в инструкции по монтажу комплектов для дополнительной установки фаркопа указан неверный момент затяжки крепежных болтов крепления поперечины. Из-за слишком высокого момента затяжки болтовое соединение может сломаться, в результате чего прицеп отсоединится от автомобиля во время движения. Это может привести к серьезной аварии.

Для устранения дефекта владельцам отзываемых пикапов Mercedes—Benz с фаркопами необходимо записаться в сервис ближайшего удобного дилера компании, мастера которого заменят болты и затянут их предписанным моментом. Все работы будут проводиться бесплатно, за счет завода-производителя.

О том, что пикапы попали под отзыв, их владельцев проинформируют официальные представители АО «Мерседес-Бенц РУС» по телефону или почте. Узнать о том, что автомобиль участвует в сервисной кампании, можно и самостоятельно, сверив его VIN—код со списком кодов отзываемых пикапов, опубликованным на сайте Росстандарта.

Предыдущий отзыв компанией Mercedes-Benz проводился в середине лета и был вызван трещинами в рулевом управлении.

Фото: Daimler AG