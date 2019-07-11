Mercedes-Benz отзывает машины из-за трещин детали руля — журнал За рулем

Mercedes-Benz отзывает машины из-за трещин детали руля

Дефект рулевого управления был обнаружен у автомобилей Mercedes-Benz, проданных в период с 2016 по 2018 годы.

Mercedes-Benz C-класса
Mercedes-Benz C-класса

Mercedes-Benz > C-класса

Mercedes-Benz E-класса
Mercedes-Benz E-класса

Mercedes-Benz > E-класса

Mercedes-Benz GLK-класса
Mercedes-Benz GLK-класса

Mercedes-Benz > GLK-класса

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Концерн Daimler AG отзывает в России 52 автомобиля MercedesBenz С-класса, Е-класса и GLK (типы 205, 213 и 238), произведенные и купленные в период с 2016 по 2018 годы.

Сервисная кампания проводится из-за стопорной гайки рулевого механизма, на которой могут появляться трещины, приводящие к ее разлому. Если это произойдет, рулевой механизм может быть заблокирован.

Для устранения дефекта владельцам отзываемых MercedesBenz необходимо явиться в сервис ближайшего удобного официального дилера марки, мастера которого проверят и при необходимости полностью заменят электроусилитель руля за счет завода-изготовителя, бесплатно для владельцев.


О необходимости ремонта владельцев попавших под сервисную кампанию машин по телефону или почте известят официальные представители АО «Мерседес-Бенц РУС». Узнать об отзыве можно и самостоятельно, сверив его VIN—код со списком кодов попавших под сервисную кампанию автомобилей Mercedes-Benz, опубликованным на сайте Росстандарта.

Фото: Daimler AG

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