Mercedes-Benz отзывает машины из-за трещин детали руля

Дефект рулевого управления был обнаружен у автомобилей Mercedes-Benz, проданных в период с 2016 по 2018 годы.

Концерн Daimler AG отзывает в России 52 автомобиля Mercedes—Benz С-класса, Е-класса и GLK (типы 205, 213 и 238), произведенные и купленные в период с 2016 по 2018 годы.

Сервисная кампания проводится из-за стопорной гайки рулевого механизма, на которой могут появляться трещины, приводящие к ее разлому. Если это произойдет, рулевой механизм может быть заблокирован.

Для устранения дефекта владельцам отзываемых Mercedes—Benz необходимо явиться в сервис ближайшего удобного официального дилера марки, мастера которого проверят и при необходимости полностью заменят электроусилитель руля за счет завода-изготовителя, бесплатно для владельцев.

О необходимости ремонта владельцев попавших под сервисную кампанию машин по телефону или почте известят официальные представители АО «Мерседес-Бенц РУС». Узнать об отзыве можно и самостоятельно, сверив его VIN—код со списком кодов попавших под сервисную кампанию автомобилей Mercedes-Benz, опубликованным на сайте Росстандарта.

Фото: Daimler AG