Mercedes-Benz отзывает машины из-за сбоев рулевого управления

В России проводится отзывная кампания автомобилей Mercedes-Benz С-класса, Е-класса и GLK (тип 205, 213, 238, 253), купленных в период с 2017 по 2018 годы. Всего отзывается 18 машин, у которых обнаружен дефектный датчик в электроусилителе рулевого управления.
Для ремонта отзываемых автомобилей необходимо записаться на сервис ближайшего официального дилера, мастера которого бесплатно для владельцев заменят электроусилитель рулевого управления.
О том, что автомобили попали под сервисные кампании, их владельцев известят официальные представители АО «Мерседес-Бенц РУС» по телефону или почте. Узнать об этом можно самостоятельно, сверив VIN-код своего автомобиля со списком кодов отзываемых машин, опубликованным на сайте Росстандарта.
- В прошлом месяце Mercedes—Benz проводил сервисную кампанию моделей Х-класса и V-класса.
- До этого отзыв Mercedes-Benz объявлялся в феврале и был вызван сбоями системы стабилизации.
- Ранее Mercedes-Benz дважды отзывал свои автомобили из-за ремней безопасности: в ноябре и октябре 2018 года.
- Летом же 2018 года вдруг обнаружилось, что у некоторых машин Mercedes-Benz отваливаются спинки кресел.
Фото: Mercedes-Benz
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