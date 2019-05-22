Mercedes-Benz отзывает машины из-за сбоев рулевого управления

Под сервисную кампанию попали модели С и Е-класса, а также кроссоверы GLK, купленные в 2018–2019 годах.

Mercedes-Benz C-класса
Mercedes-Benz C-класса

Mercedes-Benz > C-класса

Mercedes-Benz E-класса
Mercedes-Benz E-класса

Mercedes-Benz > E-класса

Mercedes-Benz GLK-класса
Mercedes-Benz GLK-класса

Mercedes-Benz > GLK-класса

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В России проводится отзывная кампания автомобилей Mercedes-Benz С-класса, Е-класса и GLK (тип 205, 213, 238, 253), купленных в период с 2017 по 2018 годы. Всего отзывается 18 машин, у которых обнаружен дефектный датчик в электроусилителе рулевого управления.

Для ремонта отзываемых автомобилей необходимо записаться на сервис ближайшего официального дилера, мастера которого бесплатно для владельцев заменят электроусилитель рулевого управления.


О том, что автомобили попали под сервисные кампании, их владельцев известят официальные представители АО «Мерседес-Бенц РУС» по телефону или почте. Узнать об этом можно самостоятельно, сверив VIN-код своего автомобиля со списком кодов отзываемых машин, опубликованным на сайте Росстандарта.

Фото: Mercedes-Benz

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