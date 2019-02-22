Mercedes-Benz отзывает нестабильные автомобили

Под сервисную кампанию попали машины с проблемами системы стабилизации, выпущенные и купленные в период с 2018 по 2019 годы.

В России объявлен отзыв 1080 автомобилей Mercedes-Benz С-класса (W205), которые были куплены на территории страны с 2018 по 2019 год включительно. Выяснилось, что функция управления шины данных в состоянии покоя, заложенная в программном обеспечении ESP, может не соответствовать спецификации. То есть система стабилизации автомобиля может сбоить.

Для устранения дефекта владельцам отзываемых автомобилей следует явиться в сервис ближайшего официального дилера Mercedes-Benz, мастера которого совершенно бесплатно обновят программное обеспечение системы стабилизации ESP.

О необходимости обращения в сервис владельцев машин, попавших под сервисную кампанию, по телефону или почте известят официальные представители АО «Мерседес-Бенц РУС». Узнать об этом можно и самостоятельно, сверив VIN-код своего автомобиля со списком кодов отзываемых транспортных средств, опубликованным на сайте Росстандарта.

Ранее Mercedes-Benz дважды отзывал свои автомобили из-за ремней безопасности: в ноябре и октябре 2018 года.

Летом же 2018 года вдруг обнаружилось, что у некоторых машин Mercedes-Benz отваливаются спинки кресел.

Фото: Mercedes-Benz