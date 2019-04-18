Mercedes-Benz объявил очередной отзыв автомобилей

В России проводится отзывная кампания пикапов Mercedes-Benz X-класса, купленных в период с января по декабрь 2018 года. Всего отзывается 739 автомобилей у которых есть риск отказа автоматической системы экстренного вызова спасательных служб, которая в случае аварии или другой экстренной ситуации может не сработать, а значит экстренные службы не будут направлены к автомобилю.
Для исправления дефекта необходима кодировка SCN-кодирования в блоке управления Hermes.
Также под отзыв попали 23 автомобиля Mercedes-Benz V-класса, купленные, начиная с января 2019 года. У этих автомобилей обнаружен дефект пластмассовой крышки, закрывающей подушку безопасности переднего пассажира. Во время аварии она может оторваться и не позволить подушке раскрыться как надо, а ее осколки, выброшенные из приборной панели в салон, способны травмировать людей.
Устранить дефект можно лишь путем замены приборной панели.
Для ремонта отзываемых автомобилей необходимо записаться на сервис ближайшего официального дилера.
О том, что автомобили попали под сервисные кампании, их владельцев известят официальные представители АО «Мерседес-Бенц РУС» по телефону или почте. Узнать об этом можно самостоятельно, сверив VIN—код своего автомобиля со списком кодов отзываемых машин:
- список VIN-номеров для автомобилей Mercedes-Benz X-класса;
- список VIN-номеров для автомобилей Mercedes-Benz V-класса.
Все работы будут производиться бесплатно для автовладельцев, за счет завода-изготовителя.
- Предыдущий отзыв Mercedes-Benz, объявленный в феврале, был вызван сбоями системы стабилизации.
- Ранее Mercedes-Benz дважды отзывал свои автомобили из-за ремней безопасности: в ноябре и октябре 2018 года.
- Летом же 2018 года вдруг обнаружилось, что у некоторых машин Mercedes-Benz отваливаются спинки кресел.
Фото: Mercedes-Benz
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