Mercedes-Benz объявил очередной отзыв автомобилей

Под сервисные кампании попали почти 800 автомобилей с двумя выявленными дефектами.

Материалы по теме Mercedes-Benz отзывает нестабильные автомобили

В России проводится отзывная кампания пикапов Mercedes-Benz X-класса, купленных в период с января по декабрь 2018 года. Всего отзывается 739 автомобилей у которых есть риск отказа автоматической системы экстренного вызова спасательных служб, которая в случае аварии или другой экстренной ситуации может не сработать, а значит экстренные службы не будут направлены к автомобилю.

Для исправления дефекта необходима кодировка SCN-кодирования в блоке управления Hermes.

Также под отзыв попали 23 автомобиля Mercedes-Benz V-класса, купленные, начиная с января 2019 года. У этих автомобилей обнаружен дефект пластмассовой крышки, закрывающей подушку безопасности переднего пассажира. Во время аварии она может оторваться и не позволить подушке раскрыться как надо, а ее осколки, выброшенные из приборной панели в салон, способны травмировать людей.

Устранить дефект можно лишь путем замены приборной панели.

Для ремонта отзываемых автомобилей необходимо записаться на сервис ближайшего официального дилера.

О том, что автомобили попали под сервисные кампании, их владельцев известят официальные представители АО «Мерседес-Бенц РУС» по телефону или почте. Узнать об этом можно самостоятельно, сверив VIN—код своего автомобиля со списком кодов отзываемых машин:

Все работы будут производиться бесплатно для автовладельцев, за счет завода-изготовителя.

Предыдущий отзыв Mercedes-Benz, объявленный в феврале, был вызван сбоями системы стабилизации.

Ранее Mercedes-Benz дважды отзывал свои автомобили из-за ремней безопасности: в ноябре и октябре 2018 года.

Летом же 2018 года вдруг обнаружилось, что у некоторых машин Mercedes-Benz отваливаются спинки кресел.

Фото: Mercedes-Benz