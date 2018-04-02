Пикап, который так долго ждали и встретили с распростертыми объятиями, рискует покинуть модельный ряд компании во время грядущей чистки из-за низкого спроса.

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Первый серийный пикап Mercedes-Benz был многообещающей моделью: его хорошо встретили и затем хвалили во время всех испытаний и тестов, особенно после появления мощного двигателя V6. На волне всеобщего ликования немецкая компания даже планировала оснастить его мотором V8. Но спрос на пикап остается низким, делая модель просто нерентабельной. Согласно последней информации, автопроизводитель рассматривает идею вывода грузовика из своего модельного ряда.

Automotive News, ссылаясь на свои источники в концерне, заявляет, что Daimler AG намерен снизить расходы и оптимизировать прибыль. Это значит, что модельный ряд будет очищен от мал востребованных автомобилей. Пикап же, судя по объемам продаж, может стать первой жертвой этого процесса.

Огромное значение для дальнейшей судьбы пикапа имеет сотрудничество Daimler AG с Альянсом Renault Nissan. Напомним, что Mercedes—Benz X—класса создан на базе Nissan Navara. В отличие от своего донора, немецкий грузовик так и не вышел на планируемый объем продаж. Среди основных причин провала указывается слишком высокая стоимость автомобиля, который, учитывая родословную, должен быть скромнее. В России пикап Mercedes—Benz X—класса стоит от 3 128 000 рублей за совершенно утилитарную версию Pure с неокрашенными в цвет кузова бамперами. В максимальной же комплектации стоимость автомобиля может достигать почти 5 млн рублей.

Mercedes—Benz X—класса также стал не самой надежной моделью компании. В отношении него нередко проводились отзывы. Самый нелепый был связан с освещением пространства для ног, элементы которого могли блокировать педаль тормоза.

Тем временем концерн Daimler AG пересмотрел свой прогноз прибыли в начале этого месяца, причем уже в четвертый раз за последние 13 месяцев, и не в бо’льшую сторону. Основная причина этого — штрафы за 65-кратное превышение норм вредных выбросов дизельных двигателей и отзывные кампании подушек безопасности Takata.

Концерн намерен делать ставку на комфортные кроссоверы, наподобие нового GLB.

Самым популярным в России пикапом иностранного производства остается Toyota Hilux, стоимость которого составляет от 2,3 млн рублей.

Фото: Daimler AG