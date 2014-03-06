Вокалист одной из величайших рок-групп ездил исключительно на статусных автомобилях.

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Автоколлекция Фредди Меркьюри, солиста группы Queen («Королева»), отличается той же харизматичностью, эклектичностью и экстравагантностью, как и ее хозяин.

Daimler Limousine DS420

Когда Фредди купил эту машину, у него даже не было водительских прав. Поэтому за руль музыкант не садился, а пользовался услугами водителя. Этот лимузин, без всяких оговорок, — королевская машина, так как модель была весьма популярна среди европейских аристократов, включая правящие семьи.

Lincoln Town Car

Седан, созданный для стильных и комфортных поездок. Автомобиль Фредди использовал для повседневных поездок во время визитов в Нью-Йорк. Он купил его специально для того, чтобы не брать машины напрокат.

Rolls-Royce Silver Shadow

Одной из моделей Rolls-Royce, которая привлекла внимание Фредди, была Silver Shadow (Серебряная тень). Он владел этим автомобилем до 1991 года. То есть практически до самой смерти. Фредди выбрал модель с серым салоном, украшенным деревом, а главными достопримечательностями автомобиля являлись кассетная аудиосистема и телефон.

Range Rover Convertible

Одним из самых необычных автомобилей в коллекции Фредди был кабриолет Range Rover, который больше подходит для приключений. Автомобиль, оснащенный мощным двигателем V8, принадлежал фирме Spinney Music, которая входила в состав компании Mercury. Им также пользовался менеджер группы Queen Джим Бич.

Mercedes-Benz 420SEL

Это один из любимых автомобилей Фредди, которым он пользовался ежедневно, начиная с 1986 года. Проданный через несколько лет после смерти музыканта (в 1996 году), автомобиль оказался в руках безалаберного человека, который не позаботился о машине должным образом и бросил ее гнить под открытым небом. Но нашелся человек, который выкопал просевший в грунт автомобиль и восстановил его.

Другой известный человек — актер Том Хэнкс — предпочитает совсем другие автомобили.

Фото: AP/TASS, фирмы-производители, Twitter