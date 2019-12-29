Морской 2200-сильный двигатель адаптировали для автомобилей

Для установки этого 16-цилиндрового агрегата понадобится огромный моторный отсек. И невероятных размеров топливный бак.

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Когда на выставке SEMA в 2019 году мичиганская компания Sixteen Power представила новый двигатель V16 для лодок, многие тут же начали примеряться к установке этого мотора на автомобили. Компания решила пойти авантюристам навстречу и внесла несколько небольших изменений в этот 16-цилиндровый движок, превратив его в мечту скоростных экстремалов.

Изменения, внесенные в V16, включают удаление коллекторов и теплообменников с водяным охлаждением и доработку переднего вспомогательного привода для возможности использования в автомобиле. В остальном двигатель остается тем же самым; он имеет объем 14 литров и мощность 2200 л.с. Его блок огромен, поэтому нужен достаточно просторный моторный отсек. В качестве альтернативы, если вы хороший сварщик или знакомы с таковым, можно снять задние сиденья автомобиля, вырезать перегородку между салоном и багажником и сделать среднемоторный гиперкар.

Если 2200 лошадиных сил для вас много, то можно купить 2000-сильную версию агрегата с четырьмя турбинами, либо 1600-сильную с нагнетателем, или безнаддувный вариант мощностью 900, 1200 или 1400 лошадей.

Испытания мотора начнутся весной 2020 года и пройдут на катамаране. В морской конфигурации двигатель будет стоить около 100 000 долларов (более 6 млн рублей). Автомобильная версия немного дешевле.

В России все чаще создают уникальные автомобили из нескольких. Например, уже где-то ездит Шишига с кузовом BMW 7-й серии.

Фото, видео: Sixteen Power