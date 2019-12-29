Морской 2200-сильный двигатель адаптировали для автомобилей

Шанс встретить сегодня на дороге липового инспектора ГИБДД, как ни странно, все еще есть. Мошенники уповают на невнимательность водителей. Вот вы, к примеру, когда в последний раз пристально всматривались в удостоверение сотрудника ДПС или заостряли внимание на том, как он одет? То-то же.
Каждый хоть раз, да ошибался, будучи за рулем. Задумался — и чуть не проехал на красный или слишком резко перестроился. От подобных ситуаций автовладельцев призваны беречь современные электронные ассистенты. «За рулем» проверил, насколько хорошо они работают.