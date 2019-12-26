Kia подняла цены, не дожидаясь 1 января

Компания Kia увеличила стоимость некоторых моделей, что может быть не связано с увеличиваемым с 1 января 2020 года утилизационным сбором.

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Корейский автопроизводитель пересмотрел прайс-листы пяти моделей: Picanto, Ceed, Ceed SW, K900 и Stinger.

Меньше других подорожал хэтчбек Kia Picanto. Прибавка стоимости составила 5 тыс. рублей и затронула все комплектации, подсчитали специалисты «Цена Авто». Теперь городской автомобиль можно купить, заплатив от 689 900 до 994 900 рублей.

Хэтчбек Ceed и универсал Ceed SW стали дороже на 10 тыс. рублей и тоже во всех комплектациях. Стоимость хэтчбека составляет уже от 1 079 900 до 1 579 900 рублей, а универсала — от 1 119 900 до 1 649 900 рублей.

Самая большая прибавка стоимости отмечена у седана К900 — 100 тыс. рублей. Таким образом, покупателям он теперь обойдется в сумму от 3 569 900 до 4 999 900 рублей.

Что касается Kia Stinger, то некоторые его комплектации стали дороже, а другие, наоборот, — дешевле. Самая доступная версия автомобиля Comfort прибавила в цене 40 тыс. рублей и стоит теперь 2 114 900 рублей. В более дорогих версиях Luxe и Prestige фастбек стал, наоборот, доступнее. Первая подешевела на 120 тыс. рублей, а вторая — на 180 тыс. рублей. Таким образом, их стоимость сегодня составляет 2 264 900 и 2 424 900 рублей соответственно. В комплектации GT Line автомобиль обойдется всего на 10 тыс. рублей дороже, в 2 844 900 рублей. Что касается версий Style и GT, то их стоимость не изменилась. Купить Kia Stinger Style можно за 2 639 900 рублей, а Kia Stinger GT — за 3 404 900 рублей.

Подорожание не коснулось других моделей, включая популярный городской седан Rio, но не исключено, что прайс-лист марки будет в скором времени пересмотрен снова.

В 2020 году в продаже появится совершенно новый Kia Mohave.

Фото: Kia