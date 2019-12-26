Перед Новым годом автомобили в кредит покупают на 20% чаще

Все стремятся успеть совершить покупки в текущем году — кто знает, что ожидает в будущем? Поэтому и продажи автомобилей, как правило, в декабре на 33% выше, чем в среднем по году.

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Автомобилей под занавес года традиционно покупают больше, но денег при этом больше не становится, поэтому наблюдается рост и автокредитования. В последние годы в декабре в среднем выдается на 21,2% больше автокредитов, чем в среднем по году, такую информацию предоставило Национальное бюро кредитных историй, располагающее сведениями 4000 кредитных организаций. Именно в это время автопроизводители, автодилеры и банки традиционно предлагают клиентам наиболее привлекательные условия, включая всевозможные акции и скидки.

В декабре 2015–2018 гг. продавалось на 33,1% больше машин, чем в среднем по году, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Самым «декабрьским» регионом (среди лидеров по количеству выданных автокредитов в 2015–2018 гг.) стала Кемеровская область, где выдачи автокредитов в предновогодний месяц превышали среднемесячное значение на 37,8%, при этом машин в том же регионе было продано на 31,8% больше в сравнении со средними декабрьскими значениями.

В Башкирии в декабре кредитов выдали больше на 31,4%, чем в среднем, а в Удмуртии — на 29,6%.

В Москве больше живут по средствам — новогодняя кредитная активность автолюбителей оказалась выше среднемесячных значений всего на 13,4%, а в Самарской области — на 12,1%. Эти два региона находятся в конце топа-30 по росту автокредитования в декабре.

Наибольшее превышение среднемесячного показателя продаж автомобилей в декабре зафиксировано в Башкирии (+43,5%), Воронежской (+42,8%) и Ростовской (+42,5%) областях, согласно данным «Автостата». Менее всего активны в предновогодний месяц Москва (рост продаж автомобилей на 18,6% по сравнению со среднемесячными), Новосибирская область (+29,3%) и Красноярский край (+29,4%).

В декабре аналитики наблюдают подъем продаж автомобилей и выдач автокредитов, но не стоит забывать, что в январе, феврале, марте наступает спад, это тоже традиционный тренд. Потом рынок начнет постепенно раскачиваться, и к апрелю значения вновь ползут вверх.

Откуда у наших граждан деньги на автомобили? Это мы выяснили в ходе опроса «За рулем».

Перед Новым годом автомобили в кредит покупают на 20% чаще Все стремятся успеть совершить покупки в текущем году — кто знает, что ожидает в будущем? Поэтому и продажи автомобилей, как правило, в декабре на 33% выше, чем в среднем по году. Перед Новым годом автомобили в кредит покупают на 20% чаще

Фото: Depositphotos

Инфографика: НБКИ и «Автостат»