Для обоих молодых людей все закончилось плохо, но могло быть и еще хуже.

24-летний Брэдли Китчинг ехал на своем Mini Cooper, когда заметил 27-летнего Джона Кэри на Vauxhall Astra VXR, который вроде как флиртовал с его девушкой. Парень психанул, устроил погоню за предполагаемым соперником и преследовал его по улицам Йорка (Англия) на скорости 80–100 миль в час (129–160 км/ч), прежде чем потерял контроль над автомобилем и вместе с ним нырнул в большой садовый пруд, сообщает Daily Mail. Ревнивец не пострадал, но двое пассажиров его машины во время погони получили серьезные травмы, в том числе несколько переломов костей.

Кэри продолжал двигаться на большой скорости, не заметив аварии Китчинга, и влетел в дерево. В результате удара машина вспыхнула и сгорела, правда, водителю вовремя удалось из нее выбраться.

На заседании Йоркского королевского суда 20 декабря 2019 года Кэри признали невиновным в опасном вождении, так как он спасался от преследования, однако тот сознался, что сделал ложное заявление во время оформления страховки на автомобиль. Он солгал страховой компании по поводу водительского стажа и тюнинга автомобиля, чтобы снизить сумму премии. За мошенничество со страховой ему присудили 12 месяцев условно.

Китчинг признал себя виновным в опасном вождении, которое привело к серьезным травмам. Он приговорен к девяти месяцам тюремного заключения и лишен права водить машину в течение 16 месяцев.

Судья Шон Моррис после оглашения приговора сказал, что Китчинг был бы наказан еще суровее, если бы кто-то серьезно пострадал в результате инцидента. Тогда ему грозило бы до восьми-десяти лет тюремного заключения.

Сержант Марк Паттерсон из Главной следственной группы полиции Северного Йоркшира сказал по этому поводу: «Брэдли Китчинг почему-то решил, что дороги Йорка — это ипподром для разрешения мелкого спора с конкурентом. Чудо, что никто не погиб в результате одного из двух столкновений».

О том, кого в итоге выбрала девушка и был ли на самом деле флирт, — не сообщается.

Тем временем наши умельцы из Химок продают свой самодельный Cybertruck, видно, накатались.



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