В продажу автомобиль поступит уже в январе 2020 года и появится сразу во всех странах, в том числе в России.

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Компания Genesis опубликовала фотографии своего первого кроссовера, который получил название GV80. Автомобиль станет четвертой моделью в линейке бренда, в которой на сегодняшний день представлены исключительно седаны G70, G80 и G90. Этот 7-местный премиальный автомобиль в базовой комплектации будет иметь задний привод. Система полного привода предлагается опционально.

Genesis GV80 создан на базе одноименного концепта, который был представлен на Международном автосалоне в Нью-Йорке в 2017 году. В процессе разработки проект, как это часто бывает, несколько упростили: боковые камеры заднего вида заменили на традиционные зеркала, то же самое произошло с ручками дверей — они уже не выдвижные, а полосы фар стали крупнее.

Салон кроссовера выполнен в стиле минимализма и отличается высокой центральной консолью с минимальным набором физических кнопок и широким монитором мультимедийной системы. Для управления климатической системой предусмотрен сенсорный экран, под которым расположен выдвигающийся селектор коробки передач.

Характеристики Genesis GV80 мы узнаем в ближайшее время. Пока же, согласно слухам, кроссовер будет оснащаться мощными бензиновыми двигателями V6 и V8. Основными же конкурентами автомобиля станут BMW X5 и Mercedes-Benz GLE.

В продажу новинка поступит в январе 2020 года. Как заявили в компании, произойдет это «одновременно со стартом продаж модели на внутреннем рынке Южной Кореи».

В компании работают еще над одним кроссовером — Genesis GV70, фотографии которого уже появились в Сети.

Фото: Genesis