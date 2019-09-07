В Сети появились фотографии российского внедорожника Aurus Komendant, который прибыл в Скандинавию для испытаний.

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Российский производитель автомобилей класса люкс Aurus Motors приступил к испытаниям своего внедорожника Komendant, который был сфотографирован вместе с другими автомобилями марки на машиновозе в Скандинавии.

Водитель грузовика остановился на заправочной станции, что позволило папарацци сделать снимки перевозимого кроссовера, в том числе его салона. Камуфляж минимален — он просто обтянут двухцветной пленкой, которая не скрывает силуэт внедорожника.

У Aurus Komendant решетка радиатора в стиле Rolls-Royce и светодиодные фары, чем он напоминает Rolls-Royce Cullinan. Однако, в отличие от внедорожника Rolls-Royce, модель Aurus имеет классические задние двери, которые открываются против движения, а не в обратную сторону. Задней оптики у прототипа нет, а на их месте установлены временные фонари.

В салоне внедорожника установлена приборная панель, идентичная той, которая используется в интерьере седана Senat. Это кажется вполне закономерным, учитывая, что машины построены на одной платформе и оснащаются идентичными агрегатами. Как и седан, внедорожник получит 4,4-литровый гибридный двигатель V8 мощностью 598 л.с. и 880 Нм. На снимках видно, что даже размеры автомобилей одинаковы, за исключением высоты.

Продажи Aurus Komendant должны начаться в 2022 году, а стоимость внедорожника должна быть немного выше, чем цена седана Senat, которая составляет от 18 млн рублей.

Aurus Komendant прибыл на тесты в Скандинавию В Сети появились фотографии российского внедорожника Aurus Komendant, который прибыл в Скандинавию для испытаний. Aurus Komendant прибыл на тесты в Скандинавию

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Фото: carscoops.com