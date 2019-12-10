Украинский президент в очередной раз всех удивил, без излишней помпезности — на встречу лидеров «нормандской четверки» его привезла удобная рабочая французская «лошадка». Но почему все-таки Renault?

У входа в Елисейский дворец коллег по цеху приветствовал французский президент Эммануэль Макрон. Сначала на Мерседесе представительского класса прибыла Ангела Меркель.

За ней приехал Владимир Зеленский на сером минивэне Renault Espace с французскими номерами EF645S — автомобиле хорошем, но явно не подходящем для торжественной встречи глав государств.

Впрочем, сделано это было, похоже, намеренно: глава государства по-прежнему пытается соответствовать своей симпатичной роли «Слуги народа», и с этой точки зрения автомобиль вполне соответствует образу.

Последним, на лимузине отечественной сборки Aurus, прибыл Владимир Путин. Этот представительский автомобиль теперь прочно ассоциируется с российским президентом.

Вообще, по негласному обычаю лидеры государств передвигаются на представительских автомобилях автопрома своей страны. На Украине сейчас нет достойной автокандидатуры и, по всей видимости, Владимир Зеленский использовал нейтральный автомобиль именно французской марки, чтобы отдать дань уважения принимающей стороне. Но, возможно, вскоре он и сам объяснит свой выбор.

Между тем, корейский лидер Ким Чен Ын спокойно передвигается на бронированном лимузине Mercedes-Maybach S600 Guard, причем неизвестно, как автомобиль попал в его страну.



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Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС