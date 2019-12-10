Кто на чем приехал на саммит: Путин — на Аурусе, Меркель — на Мерседесе, Зеленский — на Рено — журнал За рулем

Кто на чем приехал на саммит: Путин — на Аурусе, Меркель — на Мерседесе, Зеленский — на Рено

Украинский президент в очередной раз всех удивил, без излишней помпезности — на встречу лидеров «нормандской четверки» его привезла удобная рабочая французская «лошадка». Но почему все-таки Renault?

У входа в Елисейский дворец коллег по цеху приветствовал французский президент Эммануэль Макрон. Сначала на Мерседесе представительского класса прибыла Ангела Меркель.

За ней приехал Владимир Зеленский на сером минивэне Renault Espace с французскими номерами EF645S — автомобиле хорошем, но явно не подходящем для торжественной встречи глав государств.

Впрочем, сделано это было, похоже, намеренно: глава государства по-прежнему пытается соответствовать своей симпатичной роли «Слуги народа», и с этой точки зрения автомобиль вполне соответствует образу.

Последним, на лимузине отечественной сборки Aurus, прибыл Владимир Путин. Этот представительский автомобиль теперь прочно ассоциируется с российским президентом.

Вообще, по негласному обычаю лидеры государств передвигаются на представительских автомобилях автопрома своей страны. На Украине сейчас нет достойной автокандидатуры и, по всей видимости, Владимир Зеленский использовал нейтральный автомобиль именно французской марки, чтобы отдать дань уважения принимающей стороне. Но, возможно, вскоре он и сам объяснит свой выбор.

Видео: YouTube

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Кто на чем приехал на саммит: Путин — на Аурусе, Меркель — на Мерседесе, Зеленский — на Рено

Украинский президент в очередной раз всех удивил, без излишней помпезности — на встречу лидеров «нормандской четверки» его привезла удобная рабочая французская «лошадка». Но почему все-таки Renault?

Кто на чем приехал на саммит: Путин — на Аурусе, Меркель — на Мерседесе, Зеленский — на Рено — фото 1019342Кто на чем приехал на саммит: Путин — на Аурусе, Меркель — на Мерседесе, Зеленский — на Рено — фото 1019341Кто на чем приехал на саммит: Путин — на Аурусе, Меркель — на Мерседесе, Зеленский — на Рено — фото 1019340Кто на чем приехал на саммит: Путин — на Аурусе, Меркель — на Мерседесе, Зеленский — на Рено
Кто на чем приехал на саммит: Путин — на Аурусе, Меркель — на Мерседесе, Зеленский — на Рено

Украинский президент в очередной раз всех удивил, без излишней помпезности — на встречу лидеров «нормандской четверки» его привезла удобная рабочая французская «лошадка». Но почему все-таки Renault?

Кто на чем приехал на саммит: Путин — на Аурусе, Меркель — на Мерседесе, Зеленский — на Рено — фото 1019341Кто на чем приехал на саммит: Путин — на Аурусе, Меркель — на Мерседесе, Зеленский — на Рено — фото 1019340Кто на чем приехал на саммит: Путин — на Аурусе, Меркель — на Мерседесе, Зеленский — на Рено — фото 1019342Кто на чем приехал на саммит: Путин — на Аурусе, Меркель — на Мерседесе, Зеленский — на Рено
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