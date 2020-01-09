Красотки из Беларуси: автокалендарь на 2020 год

12 потрясающих девушек снялись для автомобильного календаря фестиваля SunDay.

Июль — Алина Подвительская (Гродно) — Toyota Supra A80 (Швеция)

В Гродно проходит ежегодный автомобильный фестиваль SunDay, и там проводится конкурс красоты среди девушек всей страны. Мероприятие набирает популярность: если в прошлый раз в конкурсе участвовали 200 девушек, то в этот — более 300, и лишь 12 из них украсили развороты календаря.

Впервые съемки на фоне легендарных автомобилей проводились не на площадке фестиваля, а в живописных местах Гродно. Образ девушкам подбирали специально под автомобили, получилось или нет — судить вам.

Победила в конкурсе красоты Алина Подвительская из Гродно (Мисс Июль). Девушка позировала на фоне культовой Toyota Supra A80, приехавшей на автофестиваль из Швеции.

По задумке организаторов, постеры с победительницами Мисс SunDay и участниками фестиваля увидят далеко за пределами страны, что лишний раз напомнит иностранцам о Беларуси и Гродно. Печатные экземпляры будут отправлены как девушкам, так и участникам.

Фестиваль SunDay собирает около 20 000 зрителей и 500 редких автомобилей из восьми стран, и порой, чтобы попасть на конкурс, участники приезжают за 2500 километров (Владикавказ, Анапа, Барселона).

Фестиваль традиционно становится местом встречи автоклубов со всей Беларуси и ближнего зарубежья.

В 2020 году SunDay назначен на 18 июля.

Прошлогодний календарь с красотками можно полистать здесь.