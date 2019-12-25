Самые большие скидки: на какие авто на вторичке их реально получить
Самыми щедрыми оказались владельцы Peugeot и Сitroen, а самыми несговорчивыми — владельцы автомобилей Nissan.
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Готовность россиян предоставить скидку при продаже своего автомобиля оценили специалисты аналитического агентства «Автостат». С помощью онлайн-опроса они установили, что в среднем продавцы готовы скинуть 6,3% от изначально запрашиваемой цены, но в зависимости от марки продаваемого автомобиля этот показатель может варьироваться.
Больше всех готовы уступить в цене владельцы Сitroen и Peugeot — они согласны сделать скидку более 11%. В пятерку самых «щедрых» также вошли продавцы Mitsubishi с результатом 8,9%, Mazda — 8%, и Volvo — 7,3%.
Могут уступить в цене больше, чем в среднем по выборке, владельцы BMW (6,9%), Hyundai (6,9%) и Skoda (6,5%).
Самыми несговорчивыми стали владельцы автомобилей Nissan, они могут скинуть только 4,3%, Kia — 4,8% и Audi — 4,9%. Владельцы отечественной Лады также не слишком щедрые — они готовы уступить не более 5,2% от изначально запрашиваемой цены.
В опросе, проведенном в марте 2019 года, участвовало 1900 владельцев автомобилей 2011–2017 гг. выпуска.
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Фото: depositphotos
Инфографика: Автостат»
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