Демона скорости Challenger 2 продают с молотка

На этой «ракете» в 2018 году был установлен рекорд скорости для автомобилей с безнаддувными двигателями внутреннего сгорания — 722,2 км/ч.

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Challenger 2 Streamliner 1968 года выставляют на торги в эту субботу, 11 января 2020 года. Автомобиль не только установил рекорд скорости 12 августа 2018 года. У него за колесными арками две неудачные попытки установления рекорда и масштабная реконструкция, которая и сделала автомобиль самым быстрым в мире, что он продемонстрировал на соляных равнинах Бонневилля. По разным оценкам, Challenger 2 Streamliner может быть продан за сумму от 900 тыс. до 1,5 млн долларов (55–92 млн рублей).

Почти 10-метровый автомобиль имеет интересную историю. Он был разработан гонщиком Микки Томпсоном при финансовой и технической поддержке команды Ford GT40 Mark IV Le Mans. Болид должен был заменить устаревший четырехмоторный Challenger, который смог разогнаться в Бонневилле до скорости 654 км/ч в 1960 году.

Установить рекорд скорости в 1968 году на Challenger 2 Streamliner не удалось из-за дождей и наводнений. Позже Томпсон и его жена были убиты перед собственным домом в Калифорнии.

Сын Томпсона, Дэнни Томпсон, вспомнил об автомобиле в 50-ю годовщину запуска Challenger I и приступил к его реставрации, которая продлилась 8 лет. Он заменил старые двигатели Ford 427 на пару моторов Hemi V8, которые работают на смеси нитрометана (87%) и метанола (13%). Их суммарная мощность составляет от 1800 до 5000 л.с.

Автомобиль сохранил оригинальную подвеску со сверхскоростными амортизаторами, спроектированную Каром Крафтом, и алюминиевые колеса, оснащенные специальными шинами. Challenger 2 имеет карбон-керамические дисковые тормоза и двойной парашют, новые опоры двигателя и систему пожаротушения. Наконец, на алюминиевый корпус был нанесен новый слой синей краски.

Какой бы удивительной ни была машина, трудно представить, кому она может понадобиться. Потенциальными клиентами могут быть либо неприлично богатые люди, либо какой-нибудь сумасшедший демон скорости, желающий побить рекорд.

Женщине-пилоту удалось разогнаться до скорости 856 км/ч. При установлении этого рекорда Джесси Комбс погибла.

Фото, видео: YouTube