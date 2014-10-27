Рекорд погибшей Джесси Комбс может попасть в Книгу Гиннесса

Женщине-пилоту удалось разогнаться до скорости 856 км/ч. При установлении этого рекорда Джесси Комбс погибла.

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Попытка Джесси Комбс получить звание самой быстрой женщины в мире будет рассмотрена Книгой рекордов Гиннесса. Это решение было объявлено в ходе мероприятия, посвященного Джесси, которое прошло в автомобильном музее Петерсена.

Во время установления рекорда женщина погибла — ее реактивный автомобиль разбился во время заключительного заезда. Ей было 39 лет. Если результаты заездов будут засчитаны, то она побьет предыдущий мировой рекорд скорости, установленный в 1976 году Китти О'Нил — 825,11 км/ч (512,7 миль в час).

Джесси Комбс совершила два заезда. Во время первого она разогналась до скорости 515,346 миль в час (829,37 км/ч), а во время второго зафиксированная скорость составляла 548,432 миль в час (882,62 км/ч). Среднее значение, которое может попасть в Книгу рекордов Гиннесса, составило 531,889 миль в час (855,99 км/ч).

В Автомобильном музее Петерсена с воскресенья по среду (25 сентября) проходит выставка «Джесси Комбс: Жизнь на полной скорости», в рамках которой представлены некоторые ее мотоциклы, шлемы, награды и памятные вещи. В четверг было объявлено о создании Фонда Джесси Комбс, направленного на поддержку юных дарований.

Комбс является одной из самых ярких личностей автомира последнего десятилетия. Ей принадлежит рекорд скорости 2013 года для 4-колесных транспортных средств: управляя Eagle Supersonic Speed Challenger, она разогналась до 398 миль в час (640,52 км/ч). В прошлом году она разогналась до скорости 483 миль в час (777,31 км/ч), но этот результат не был засчитан из-за технических проблем.

Члены семьи Комбс рассказали, что больше всего она мечтала стать самой быстрой женщиной на Земле. К этому она шла с 2012 года. По прихоти судьбы, умерла Джесси на невероятной скорости.

Рекорды скорости устанавливаются в самых неожиданных номинациях. В гонке за звание самых быстрых участвуют даже тракторы и газонокосилки.

Фото: landspeed.com

Видео: Youtube