Безумцы разогнали трактор до 167 км/ч

Производитель сельхозтехники JCB установил новый рекорд скорости среди тракторов, разогнав модернизированный Fastrac JC Bamford Excavators до 103,6 миль в час.

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В марте 2018 года в Книге рекордов Гиннесса появилась новая запись — самый быстрый трактор с 5,7-литровым двигателем разогнался до 87,271 миль в час, но теперь этот рекорд побит.

Автомеханик и гонщик Гай Мартин разогнал модифицированный сельскохозяйственный трактор Fastrac JC Bamford Excavators до скорости 103,6 миль в час (167 км/ч). Рекорд был установлен на аэродроме Элвингтон возле Йорка (Великобритания). Пахать теперь англичанам будет гораздо веселее, а освободившееся время можно будет проводить не в жарком поле, а в любимом прохладном пабе.

Новый рекордсмен оснащен 7,2-литровым 6-цилиндровым двигателем DieselMax, мощность которого достигает 1000 л.с. Команда инженеров Williams Advanced Engineering сделала трактор легче и доработала аэродинамику этого квадратного сельхозорудия. Следует ожидать появления целого фильма, посвященного проделанной работе и установленному рекорду. Бесполезному, но забавному.

«Это был отличный день с JCB в Элвингтоне, грамотная работа с грамотными инженерами. Трактор чувствовал себя уверенно на взлетно-посадочной полосе», — рассказал Гай Мартин.

При установлении нового мирового рекорда скорости трактора никто не пострадал, кроме самого трактора, который теперь, надо полагать, на поле не заманишь.

Для того, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса, австралийцы сожгли шины более ста спорткаров одновременно.

Не менее странный рекорд установила Skoda, пилот которой на скорости более 200 км/ч поймал рукой стрелу, выпущенную из лука.

Фото: JCB

Видео: YouTube