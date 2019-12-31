Чтобы сотрудники ДПС не злоупотребляли властью, водителю следует запомнить, помимо ПДД, несколько простых предложений.

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Общение с инспектором на дороге у многих автомобилистов вызывает стресс. Некоторые начинающие водители из-за отсутствия опыта вовсе теряются, пугаясь строгих стражей порядка. Нередко люди признаются, что во время остановок и бесед с инспекторами ДПС чувствуют себя нарушителями.

Именно такое ощущение водителя играет на руку недобросовестным инспекторам, которые, увы, еще не перевелись в рядах полиции. Видя, что человек «плавает», а тем более испуган, «оборотень» может обвинить автомобилиста в том или ином нарушении, а главное — заставить поверить, что нарушение это действительно было.

Избежать подобного «развода» позволят не знакомые люди в погонах или иные связи, которыми так любят хвалиться некоторые автомобилисты, а несколько простых фраз, вовремя сказанных инспектору. Запомнить их несложно, тем более получив объяснения каждого предложения от наших экспертов. Весь недлинный список вы найдете здесь.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС